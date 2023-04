El Oviedo Femenino tiene ya cuesta arriba lograr la permanencia en la recién creada Primera RFEF tras la derrota de ayer en las instalaciones Tensi ante el Rayo Vallecano, un rival directo por la salvación (0-1). Las azules cayeron en la cita clave del calendario, ya en su recta final, y se quedan a siete puntos de la salvación cuando restan cinco partidos por disputarse: quince puntos. El mazazo anímico para el Oviedo Femenino es sideral, ya que la plantilla encaraba el encuentro con el optimismo de lograr una victoria y empezar la remontada en la clasificación. No está todavía todo perdido para las chicas azules, que necesitan ahora conseguir una gran racha y que sus rivales no sumen para seguir con opciones. El Rayo se adelantó nada más empezar la segunda parte en Tensi y el Oviedo Femenino no logró reaccionar. Joseba Aguirre, técnico azul, se mostró contrariado tras el partido y dijo que fue "una derrota dura, porque generamos ocasiones suficientes para ganar el partido y conseguir algún punto, tuvimos dos palos y alguna jugada clara.

El entrenador dijo que en el "único error que hemos cometido, en un saque de banda, nos han hecho un gol". Aguirre admitió que el ánimo del vestuario estaba por los suelos: "Nos va a venir bien alejarnos un poco del fútbol, las jugadoras estaban muy dolidas y fastidiadas porque han hecho un gran esfuerzo y muchas cosas bien". El Femenino jugará el domingo 16 ante el Cacereño y descansará esta semana por el parón de la competición.