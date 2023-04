Juanfran Moreno, lateral del Oviedo, valoró esta mañana la actualidad azul en El Requexón antes del entrenamiento del primer equipo. El futbolista azul regresó con el equipo esta semana tras haber estado ingresado en Granada por un fallo renal del que ya está recuperado. Incluso podría ser titular el domingo ante Las Palmas. Tipo alegre por naturaleza, la comparecencia de Juanfran no tuvo desperdicio. El futbolista, que pese a no ser titular mostró un amplio respaldo a Cervera, habló sobre todo. Estas fueron sus declaraciones.

Cómo está de salud

“Estoy bien, fueron unos días difíciles. Quiero pedir disculpas a mi familia porque cometí una imprudencia sobre algo que pudo ser muy grave. No me arrepiento de haber intentado por todos los medios estar en Granada, sabía que iba a jugar, pero el fútbol es la vida, aunque a veces uno no se da cuenta que lo importante es la salud”.

¿Cómo está físicamente?

“Ha pasado una semana. Ferrari no estoy, pero sí un Seat León FR con unas lunas tintadas”.

Su situación en el equipo

“Cuando vine no esperaba no jugar ningún partido de titular, no pensé que iba a ser así. Pero hay que ser honesto por el mérito de Lucas. Tengo una gran relación con el entrenador juegue o no juegue y esta semana hay una oportunidad para entrar. Luengo hizo un gran partido y se merece jugar, haga lo que haga el entrenador tendrá mi apoyo. Me hubiese gustado jugar más porque este club tiene un gran proyecto con Pachuca para subir a la élite, quizá más despacio, no tan rápido como se quiere. No ha podido ser, seguramente tendré opciones para seguir jugando. He disfrutado, estoy en un club maravilloso, un gran vestuario. Me han gustado muchas cosas del entrenador, como conseguir que nunca nos salgamos de los partidos. Siempre hemos estado ahí y son cosas muy positivas. Cuando llegas a un sitio en octubre o noviembre es complicado adaptarse. Se está salvando la temporada y se está elevando el nivel de los partidos. El otro día, ante el Eibar, que es el mejor de la categoría, el equipo fue superior”.

Su relación con el entrenador

“El míster lo veis, no habla mucho. Yo tengo una buena relación, pero no hablamos de fútbol. Él sabe que estoy preparado, no tengo ritmo de competición, pero físicamente estoy bien y si tengo que jugar lo haré, y si no, apoyaré. Sea quien sea. El club sabe que soy un tipo muy feliz, me gusta estar haciendo bromas. Lo hablaba el otro día con Martín Peláez y Agustín Lleida. Yo quería entrenar el martes sí o sí. Yo estoy preparado”.

El fútbol actual

“El fútbol se está convirtiendo en muy táctico, menos alegre y vistoso. Ha habido partidos en los que hemos estado cerca de más goles, pero lo importante son los puntos”.

Las lesiones

“Con las lesiones a veces hay desgracias, como lo mío, que orinas tan tranquilo y tienes un jaleo tremendo. El deporte es muy exigente, se entrena a full todos los días. Casi todos los equipos tienen sus 4 o 5 lesionados, no lo considero sorprendente, aunque ojalá estuviésemos todos. Es algo normal, hay estrés por los puntos, por los contratos. Hoy en día se vive la vida a tope y para lo que es la salud no es bueno”.

Las Palmas

“Las Palmas es un equipo que juega muy bonito, juega muy bien. Este año me encantaron. Moleiro me parece un pedazo de futbolista y tienen a Viera, el mejor de la categoría. Es un equipo que juega bien pero no saca los partidos con tanta facilidad. Va a ser un partido difícil, es un viaje largo y ellos en su casa son difíciles. Habrá un gran ambiente. Puede venirnos muy bien, porque competimos mejor contra los de arriba que cuando tenemos que llevar el peso del partido. Si jugamos al gato y al ratón y somos ratones, nos viene bien.