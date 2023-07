Santi Cazorla ha dejado huella en el Al-Sadd de Qatar. El jugador formado en la cantera del Real Oviedo se despidió del club en el que ha estado las tres pasadas temporadas y lo hizo entre el cariño de la afición del club de Doha. El de Lugo de Llanera, de 39 años, dijo adiós con una carta en la que agradeció el trato recibido en esta etapa. "Fuera del campo nos habéis hecho sentir como en casa, he encontrado un lugar que me ha sorprendido, tanto mi familia como yo hemos podido disfrutar mucho de una experiencia que no olvidaremos", dice el canterano azul en la misiva que colgó en las redes sociales, en la que también quiso agradecer "todo el cariño que me habéis brindado en estas tres temporadas; hayamos ganado, empatado o perdido siempre he intentado dar lo mejor de mí, esforzándome en cada partido, en cada entrenamiento, por este club", añadía.

Cazorla asegura que "ha sido un auténtico placer defender estos colores y compartir con compañeros, entrenadores, personal y directivos momentos mágicos". El asturiano extendió el agradecimiento "de una forma especial a la afición", por "todo lo que ha hecho por mí, apoyándome y saludándome desde que aterrizamos en Doha". Por eso, concluyó con sus mejores deseos para el club: "Espero que Al-Sadd logre grandes triunfos en los próximos años, os estaré animando desde la distancia". En las redes sociales donde se despidió, muchos le contestaron pidiéndole que regrese al Real Oviedo. La vuelta del iluestre canterano azul se ha contemplado en muchas ocasiones, pero son muchas las circunstancias que deben aunarse para que eso se haga una realidad. En cualquier caso, Cazorla cuenta con el cariño también de la afición azul, que pagaría por verlo en el Carlos Tartiere.