La pieza que persigue el Oviedo: una opción compleja y alternativas abiertas

El Real Oviedo no ha dicho su última palabra en este mercado veraniego. Después de abrochar los fichajes del extremo Sebas Moyano y el delantero Álex Millán (lesionado de gravedad durante la concentración en Pachuca) y las cesiones del portero Leo Román, el ariete Alemão y los extremos Romario Ibarra y Paulino de la Fuente, el club azul ansía acabar de redondear la plantilla con la incorporación de un mediocentro, mientras que tampoco se descarta la llegada de un lateral. En las oficinas del Carlos Tartiere se considera prioritario reclutar a un centrocampista llegador con buena relación con el gol. Uno de los que más gusta es Jaime Seoane. El futbolista, de 26 años, está en la rampa de salida del Getafe.

Numerosos pretendientes. La cuestión es que se trata de un activo muy codiciado por alguno de los grandes aspirantes al ascenso a Primera División, entre ellos el Real Valladolid, que ya frustró una nueva cesión de Raúl Moro al Oviedo, y el Elche, un club, como el de Pucela, recién descendido y con músculo económico, que ayer mismo estaba apretando para cerrar su fichaje. Incluso el Alavés, de Primera, se ha interesado por el mediocentro. El club azul ha preguntado por Seoane y sigue de cerca su situación, pero la operación se antoja, no obstante, bastante compleja por su elevado coste económico y por el número y nivel de los equipos que porfían por contratarlo.

No obstante, el Oviedo está pendiente, aunque como no hay mucha confianza en su llegada, se peina el mercado buscando el ansiado medio, siendo las características de Seoane las que se ponen como ejemplo. Después de que no prosperase la llegada por Santiago Colombatto, el Oviedo no ceja en su empeño de incorporar un perfil "box-to-box" que enriquezca las opciones de Cervera en la medular y aporte en la cuestión anotadora después de que el Oviedo fuese el cuarto equipo menos goleador de Segunda División el pasado curso, con apenas 34 goles en 42 partidos.

A falta de la adición de la pieza que persigue el Oviedo para poner la guinda a la medular, el Almirante Cervera cuenta con los pivotes Jimmy Suárez y Luismi para la posición de pivote, con Camarasa y Hugo Rama como centrocampistas de mayor vocación ofensiva y con el híbrido Javi Mier como comodín al que utilizar en función de las necesidades del equipo.

Seoane viene de un año complicado en el Getafe. Pese a tener oportunidades al principio de la temporada, apenas contó para Quique Sánchez Flores a partir del mes de octubre y su situación no mejoró con la llegada de José Bordalás en los últimos compases de Liga.

Catorce goles en el Huesca. Su ostracismo en su primera temporada en el Coliseum Alfonso Pérez contrasta con el excelente rendimiento que ofreció en la última de sus tres campañas en Huesca, donde se destapó como un goleador prolífico partiendo desde el centro del campo. Con catorce goles en Segunda División en la 2021/22, Seoane se granjeó un prestigio que le llevó a firmar, en calidad de agente libre tras finalizar su vínculo con el equipo altoaragonés, por un club de Primera como el Getafe.