"Hubo un entrenador que sí habló y otro que no, pero a mí siempre me gusta que me expliquen las cosas y que no me mientan. Yo soy un chaval muy claro y no me gusta que me den falsas esperanzas si no las hay, prefiero que me digas las cosas claras y a partir de ahí seguiré trabajando. Pero prefiero las cosas claras porque así yo tengo un mejor feedback sé por dónde me tengo que orientar. Por lo menos Cervera no tuvo ninguna conversación conmigo del por qué o de qué veo yo para intentar solucionarlo". Es la declaración de Carlos Pomares, lateral izquierdo del Oviedo y uno de los veteranos de la plantilla, que en una entrevista concedida a la Cadena Ser habló sobre el momento del equipo y la diferencia de gestión de Carrión respecto a Cervera.

"Lo primero de lo que tendríamos que hablar es de la metodología: qué tipo de entrenamiento o tareas utiliza. Y ahí en eso ya hemos cambiado. Con Cervera era una metodología de jugar muy rápido, un fútbol muy reducido, a pesar de que se haga mejor o peor la posesión. Él entiende que jugar en esas situaciones, luego en un campo amplio, puedes sacar más ventajas o salir con superioridad en ciertas zonas. Eso es lo primero que se ve", aseguró. "Después también a nivel de personalidad o de intentar hablar con los jugadores, que para mí es una virtud de un entrenador, el transmitir a los jugadores lo que hacen bien o mal durante los entrenamientos. Eso es lo primero que hemos visto y luego veremos con el tiempo, cuando estemos un pelín mejor o tengamos algún bajón, ahí es cuando veremos cómo lo administra Carrión. Con Cervera muchas veces entras en un círculo vicioso que parece que no encuentras la clave y te obsesionas en saber qué pasa y al final no encuentras nada. En realidad seguías haciendo los mismos entrenamientos que el año pasado y te fueron bien, sin embargo ahora no", finalizó.