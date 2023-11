Nuevo contacto entre club y Ayuntamiento para impulsar la ciudad deportiva de Latores

Tras la preocupación surgida en la última junta de accionistas, en la que Martín Peláez, presidente del Oviedo, no dio por hecho que la futura ciudad deportiva se vaya a hacer en los terrenos de Latores, ahora las partes tratan de encauzar un camino común. Esta semana, Martín Peláez ha mantenido una conversación con Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, para valorar la situación y transmitirle al Consistorio un mensaje de calma.

Según fuentes conocedoras de la operación, esta sigue en marcha y se mantiene como prioridad para el Oviedo. Las dudas surgen en cuanto a los plazos que pesarían a la hora de levantar las instalaciones, pero el Oviedo sigue insistiendo ante el Consistorio que sus planes pasan por construir la ciudad deportiva en el territorio anunciado por el propio club en Latores.

Las declaraciones de Peláez en la última Junta cogieron por sorpresa al Ayuntamiento, pero el contacto de esta semana entre el máximo representante de Pachuca en Oviedo y el Alcalde ha servido para calmar las aguas.

El mismo Peláez matizó sus palabras ante los accionistas al término del acto de la semana pasada, al afirmar que "faltan detalles y en una asamblea no puedo decir algo que no está firmado. No puedo decir porcentajes, pero vamos bastante encaminados". Ahora, se espera que se limen todos los detalles para que la operación se concrete como se ideó desde el primer momento.