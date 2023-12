Carrión huya de las excusas: "Sacaré un once de garantías, no es ningún problema"

Sin excusas. Aunque esta semana el pretexto sea más que evidente y haya llegado en forma de tirita. E Oviedo quiere dar la cara ante el potente Espanyol, necesita hacerlo para dejar atrás la decepción de Anduva y seguir su peregrinaje a la zona noble, y Luis Carrión, el jefe, enarbola la bandera del optimismo hasta en una de las semanas más grises: la que sigue a un resbalón y con malas noticias desde la enfermería.

Ocho bajas tiene el entrenador de cara a la cita de esta noche, 20.30 horas, en el Carlos Tartiere: los lesionados Tarín, Mario Hernández, Álex Millán, Romario Ibarra, Viti y Paulino y el sancionado Dani Calvo. Ningún problema para el entrenador, que busca en cada crisis una nueva oportunidad. "Hay algún lesionado, sí, pero no lo considero un problema. El once que saldrá será bueno, los del banquillo estarán preparados. Me encantaría contar con todos pero las lesiones no son excusa pata que no hagamos lo que debemos sobre el campo", explicó.

El catalán siguió con su razonamiento: "El once será de garantías, no es un problema. Hay momentos en los que se suman más lesiones, pero confío en mi equipo. Tengo alternativas, y todas de nivel. Es una oportunidad para el que ha jugado menos minutos. Estoy convencido de que lo hará bien". No quiso Carrión señalar a nadie: "Siempre se intenta buscar un culpable con las lesiones. Y hay muchos factores: el campo, propenso a lesionarse, los minutos, el físico... No hay que buscar culpables, sino soluciones. Tenemos muy buenos profesionales en el servicio médico y en la preparación física. No paro ni un segundo en preocuparme de eso".

Aprovechó el técnico su intervención para incidir en los problemas que tienen los suyos ante rivales que se cierran, e instarlos a "que se equivoquen en esas situaciones. Que lo busquen. Los chicos lo intentan, son correctos, son buena gente, pero necesitamos que a veces no sean tan correctos, que no tengan miedo a fallar". Aunque el Espanyol, cree, planteará otro tipo de batalla: "Conociendo a Ramis, irán arriba. Se estructuran bien, es un equipo serio y fiable. Nosotros trabajamos pensando en que irán arriba, si cambian nos adaptaremos".

El estado de Cazorla. Tampoco podrá contar el entrenador con el jugador franquicia de esta temporada, que sigue al margen de sus compañeros. La idea inicial era que Cazorla se hubiera ido incorporando esta semana, pero la evolución no ha sido tan positiva como se imaginaban y ahora ya no se habla de plazos tan cortos. "Empezó a hacer algo en el campo y quería que estuviera para esta semana. Pero no ha mejorado mucho, y ahora esperaremos a que evolucione; en una, dos semanas o tres semanas estará con el equipo", indicó el entrenador azul.