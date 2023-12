Álvaro Cervera ha roto su silencio tras la salida del Oviedo, despedido por el club tras la sexta jornada y sucedido por Carrión, en una entrevista a Relevo en la que se ha referido a esa experiencia. “Estoy en casa con mis hijos después de la mala experiencia de Oviedo. El primer año salió más o menos bien y en el segundo nos tuvimos que ir muy pronto. Estás un tiempo en el que dudas de todo, hasta de ti mismo. Ahora estoy más tranquilo”, ha asegurado el entrenador cántabor. Cervera añadió que “se duda más después de un despido, te preguntas por qué, pero son dudas como en cualquier relación que se rompe y que se van poniendo en su sitio. Piensas mucho en el pasado”.

Sobre su estilo de juego y preguntado si en Cádiz le habían pedido una propuesta más ofensiva, Cervera respondió que “a mí no me exigieron eso, en Oviedo quizás sí. Ahí sí llegué en una situación para salvar al equipo y al año siguiente, sí, tal vez no lo entendí bien y no fui capaz”.