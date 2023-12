El Oviedo pasa de Copas: análisis de la situación azul

Una de las primeras reacciones que salían desde el club, todavía en caliente a pocos minutos de la derrota, era clarividente sobre la situación actual: "Al menos parece que no volvemos a Oviedo con más lesionados". Nada parece definir mejor el estado de ánimo general tras la decepción, la enésima, del equipo azul en Copa del Rey. El conjunto de Carrión cayó eliminado ante el Castellón y al Oviedo solo le queda centrarse en la competición doméstica. Lo del año pasado, llegando a tercera ronda y recibiendo al Atlético de Madrid, queda ya como un espejismo. La normalidad histórica es la que es: el Oviedo es incapaz de dar la talla en el torneo del KO.

Los condicionantes de la derrota. Esta vez, justo es reconocerlo, el Oviedo no tuvo ningún sonoro trompazo. El conjunto de Carrión se enfrentó al mejor equipo de la Primera Federación, indiscutible candidato al ascenso. Cierto es que Braat evitó parando un penalti un 3-0 que hubiese sido sonrojante, pero el Oviedo tuvo clarísimas ocasiones de gol para haber empatado la eliminatoria. Además, en la expedición hay cierto cabreo con las decisiones arbitrales. El primer gol del Castellón tuvo que ser anulado al haber salido el balón. Todo ello, teniendo en cuenta las numerosas bajas del Oviedo (9), que condicionaron el plan de partido y también el once de Luis Carrión.

El paso pendiente de la segunda unidad. El duelo copero fue una oportunidad para ver un centro del campo sin Colombatto y Luismi, indiscutibles con Carrión. El Oviedo tendrá que sobrevivir ahora con el segundo de ellos, lesionado, y en Castalia pudo verse un anticipo de lo que vendrá en Liga. Y ahí surgen las primeras dudas. Porque el centro del campo, formado en esta ocasión por Jimmy y Camarasa, no estuvo tan sólido cómo se podía esperar. El valenciano está viviendo un curso con menos protagonismo del que se podía prever, a la sombra de Colombatto, y ahora se espera un paso adelante. Lo mismo sucede con Jimmy, con escasa opciones de entrar al once si todos están sanos. En la defensa formaron Luengo y Calvo, que serán a partir de ahora los dos centrales titulares mientras Costa se recupera. El club comunicó ayer el parte médico del gallego: "Sufre una lesión muscular en el cuádriceps izquierdo, que le mantendrá al margen de la dinámica de entrenamientos, y pendiente de evolución". La entidad no habla de plazos, pero se espera que esté unos dos meses de baja.

Masca fue suplente por un problema estomacal. La ausencia de Masca del once titular tras anotar un gol ante el Espanyol fue una de las principales sorpresas, pero la misma se debió a que el portugués pasó por un problema estomacal en los días previos, del que ya está recuperado. Si llega a estar sano, lo normal hubiese sido que continuase en el once titular. Lo esperado es que vuelva a salir de la partida ante el Racing de Santander este domingo.

La Copa, una pesadilla para el Oviedo. La caída en Castellón queda ya como otra eliminación del Ovieodo antes de tiempo en el torneo del KO. Al equipo azul, es un hecho, no se le da nada bien esta competición. Pasar de la tercera ronda casi parece un milagro. La última vez que llegó tan lejos fue en la 2014/2015, ante la Real, y anteriormente en la 2011/2012, ante el Athletic. Para buscar unos cuartos de final del Oviedo, hay que retroceder a la temporada 1993/1994. Además de lo deportivo, la eliminación supone una merma económica. El curso pasado la participación copera del Oviedo hasta tercera ronda, cuando cayó eliminado con el Atlético de Madrid, fue un subidón para las arcas del club: más de 400.000 euros. Este año habrá menos ingresos por esa vía.