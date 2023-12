El encuentro disputado entre el Racing de Santander y el Real Oviedo no estuvo exento de polémica. Un gol anulado a Seoane, un penalty y unas cuantas tarjetas amarillas por protestas caldearon el ambiente tanto dentro como fuera del campo. Luis Carrión evitó pronunciarse sobre las decisiones arbitrales en rueda de prensa y prefirió quedarse con la imagen ofrecida por el conjunto azul: "No quiero hablar mucho de los árbitros, él ha entendido que el robo era una falta. Me ha gustado mi equipo y a pesar de todo lo que ha pasado era muy fácil haberse ido mentalmente y ellos se mantuvieron centrados".

José Alberto también evitó hablar sobre el colegiado, aunque dejó algún recado: "No voy a entrar en valoraciones del árbitro, pero el Racing es uno de los equipos que menos faltas hacen y más recibe de toda la liga. Eso tiene que tener penalización para los rivales. El gol anulado resume a la perfección el arbitraje", indicó. Respecto a valoraciones del partido de su equipo, el técnico asturiano quiere ver el partido de nuevo para hacer una buena valoración: "Ha sido un encuentro de mucha intensidad y es difícil verlo en caliente. En la primera parte estamos mejor que el Oviedo. Hemos jugado a lo que hemos querido. En la segunda bajamos y se igualó. El Oviedo tiene mucha solidez y hemos conseguido darle la vuelta al partido". Además, quiso destacar el mal estado en el que se encontraba el terreno de juego debido al reciente partido de Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao y el Cayón, equipo cántabro: "Tiene mucho mérito lo que han hecho los jugadores en ese césped, han terminado muertos".