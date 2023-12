Romario se abre a una salida del Oviedo en el mercado de invierno: las claves de su futuro

El Oviedo planifica el mercado de invierno con velocidad de crucero y el futuro de Romario Ibarra, extremo azul, apunta lejos de Asturias. El atacante ecuatoriano no está participando apenas con el equipo por sus problemas físicos y no vería mal una salida en esta ventana, según apuntan fuentes cercanas. De hecho, su propio representante aventuró su adiós prematuro al club azul como posibilidad en unas declaraciones al medio "Mroff". "Romario tiene contrato con Pachuca hasta 2025 y tiene planes de volver a México para la siguiente temporada", aseguró el representante Gonzalo Vargas, en referencia al próximo campeonato clausura en la Liga azteca, que se inicia en enero.

Romario está cedido en el Oviedo directamente por el Pachuca, por lo que cortar antes de tiempo la cesión sería una operación muy sencilla, al ser ambos equipos pertenecientes al conglomerado de Jesús Martínez. El máximo accionista será el que tenga la última decisión en el futuro de Romario, pero el mexicano suele tener muy en cuenta las sensaciones de sus jugadores, por lo que si el ecuatoriano pide salir no debería haber problema alguno.

No obstante, la conversación entre ambas partes está pendiente. La dirección deportiva del Oviedo está en un segundo plano en el desenlace de la salida de Romario, un jugador que vino de la mano de Pachuca, muy valorado por la directiva de Jesús Martínez. Pachuca decidió traerlo a Asturias y Pachuca decidirá si hay marcha atrás. En el Oviedo recalcan que el único problema que ha tenido Romario han sido las lesiones, siendo un jugador valorado por el club y también por el cuerpo técnico. Carrión, de hecho, le ha dado oportunidades a la mínima que ha podido apostar por él y el físico se lo ha permitido, que ha sido poco.

El internacional ecuatoriano atraviesa ahora su tercera lesión muscular, que le ha golpeado justo cuando más cerca tenía poder entrar en el once titular. Romario ha sido titular solo una vez en lo que va de temporada y ha participado en siete partidos. Pase lo que pase con su futuro, el Oviedo se reforzará en los extremos, siendo la llegada al menos de un hombre de ataque por banda y un lateral las prioridades en el mercado de invierno, que se abre en enero. El equipo azul tiene espacio salarial para fichar incluso aunque no hubiese salidas que, no obstante, se esperan. Además del caso de Romario, está también la situación de Álex Cardero, que no está contando para Carrión. El club es partidario de una cesión.