Estas son las diez claves para un ascenso azul

El Oviedo es un equipo bien armado, con jugadores puntales en todas sus posiciones. La incorporación de futbolistas de renombre, junto a los que ya estaban dentro de la entidad, ha sido de vital importancia para que el equipo dirigido por Luis Carrión esté a tan solo un partido de entrar en puestos de play-off y a nueve puntos del primer clasificado de la Segunda División, el Leganés de Borja Jiménez.

No dejarse puntos por el camino

La Segunda División española es una de las Ligas más disputadas de Europa, en el que es fácil ver que un equipo prácticamente en descenso no está tan lejos de cazar a los de arriba. Por ello, es de vital importancia no dejarse puntos por el camino. Perder un punto puede costar todo. De hecho, eso es lo que le lleva pasando al conjunto azul en varias ocasiones desde el ascenso del equipo en la temporada 2014/15. En la temporada 2021/22, el Oviedo se quedó empatado a puntos con el que ahora mismo es uno de los mejores equipos de Primera División, el Girona. Sin embargo, los catalanes pudieron jugar la fase de ascenso debido al goal-average y lograron el objetivo. En la 2018/19, el equipo carbayón se quedó a cinco puntos de los puestos de play-off, dejándose puntos en partidos claves. En la 2017/18, más de lo mismo. Los azules acabaron empatados con el Numancia, sexto clasificado.

Seguir dando con la tecla

La llegada de Luis Carrión al Oviedo ha sentado como agua de mayo, tanto al equipo como a la afición. Parece que el técnico catalán ha logrado dar con la tecla que no supo tocar Álvaro Cervera. De hecho, cuando llegó en la jornada 7, el equipo tenía tres puntos, que Carrión ha multiplicado por diez. El entrenador azul ha conseguido 27 puntos de los 48 posibles, con tan solo dos derrotas desde su llegada. Si consigue que el equipo deje de empatar partidos (lleva seis desde su llegada) y hacerse con la victoria en los choques reñidos, en los que los detalles son primordiales para llevarse el encuentro, el Oviedo sin duda será uno de los claros aspirantes al ascenso, incluso en puestos directos, los que ahora mismo ocupan Leganés y Racing de Ferrol, a los que los azules se medirán próximamente.

Colombato, la sensación

En el Oviedo, Santiago Colombatto se ha convertido en la figura más destacada del momento. Admirado por su liderazgo en el campo y aclamado como ídolo por la afición, fue elegido en noviembre como el mejor jugador azul.

A pesar de haber extendido su contrato con Pachuca hasta 2027, su desempeño no ha pasado desapercibido para equipos de categoría superior, despertando así el interés de varios. Aunque siempre ha expresado su anhelo de enfrentar nuevos desafíos en la Primera División, actualmente disfruta de su tiempo en Oviedo y se muestra satisfecho con su situación.

Colombatto es un jugador capital en los planes de Carrión y una de las claves en el buen hacer de los azules desde el cambio en el banquillo. El mediocentro suma ahora mismo 1.306 minutos en Segunda, tras haber participado en 16 partidos, todos ellos como titular y siendo diferencial para los azules en todos ellos. Ha anotado dos goles y ha repartido tres asistencias.

Habrá que ver qué sucede en junio y ver hasta qué punto ha despertado el interés de equipos de categoría superior, pero con la firma de la renovación, Pachuca y Jesús Martínez tienen la sartén por el mango en cuanto al futuro del centrocampista argentino, una de las sensaciones en Segunda en lo que va de competición.

Leo Román y su muralla

Román, titular indiscutible en el Oviedo, llegó en verano con serias dudas de si podría disputar minutos bajo palos. Tras la lesión de Braat, el ibicenco tuvo que adoptar el rol principal y lo ha hecho con nota. El arquero detiene el 74,14 por ciento de los balones que le disparan entre los tres palos, un total de 44 intentos por parte de los equipos rivales de batirle, de los que solamente 16 se han ido a la cesta. De hecho, es el segundo portero menos goleado de Segunda, empatado con Rubén Yáñez, del Sporting.

La incorporación de Dubasin

El Oviedo necesita un futbolista que puede marcar diferencias, y Dubasin es el mejor posicionado para ello. Aunque al comienzo de temporada sufrió una lesión, el futbolista llega de Basilea rodado, con hambre por demostrar y avalado por su gran rendimiento de la temporada pasada en el Albacete, donde marcó 10 goles en 39 partidos.

El regreso de Borja Sánchez

El sábado se hizo oficial: Borja Sánchez, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, regresa al Oviedo. El club anunció la pasada noche de Reyes su vuelta a la casa azul. El ovetense rompió su cesión con el León y para firmar por el Oviedo hasta 2026, con opción a otro año, por lo que su compromiso se alargaría hasta 2027.

Es cierto que Borja no viene en su mejor estado de forma. El jugador de la cantera azul no ha tenido mucha fortuna en México. En julio, partió hacia el Club León de Pachuca en calidad de cedido. Sin embargo, una lesión lo mantuvo alejado de la acción. Tras recuperarse, el entrenador del León no consideró oportuno brindarle oportunidades, lo que resultó en una participación limitada para "El Mago de El Requexón" en los terrenos de juego mexicanos. De hecho, solo logró anotar en una ocasión desde que se trasladó a México, un rendimiento inusual para el extremo.

Ahora tendrá la oportunidad de resarcirse en el Oviedo, siendo uno de los jugadores preferidos de Luis Carrión. El técnico catalán lo incluyó en su once ideal de la temporada pasada.

Recuperar lesionados

La enfermería de la entidad carbayona viene sufriendo desde que comenzó la temporada un inusual overbooking, a pesar del reconocido trabajo del equipo médico del club, uno de los mejores activos de la entidad, y que trabaja continuamente por aliviar esta racha de infortunios. Desde el inicio de la campaña, nunca ha habido menos de dos jugadores reposando en sus camillas. La plaga ha rozado picos de diez jugadores fuera de combate. Actualmente son cinco los futbolistas que no se encuentran disponibles para Luis Carrión: Camarasa, Costas, Millán, Mario Hernández y Tarín. La parte positiva es que durante las Navidades fueron 4 los jugadores que lograron recuperarse: Cazorla, Luismi, Lucas y Paulino. La negativa, es que la mayoría de lesionados son zagueros, poniendo en un brete a Carrión.

La magia de Cazorla

Buenas noticias para los amantes del buen fútbol. Santi Cazorla ha vuelto a entrenar con el grupo. El doble campeón de Europa puede ser una pieza fundamental para el ascenso azul. El llanerense regresó el pasado martes tras la lesión sufrida a mediados de noviembre en el sóleo que lo mantuvo apartado de los terrenos de juego. Tras esta noticia, la hinchada azul aguarda expectante a que el doble campeón del Europa regrese al césped del Tartiere el próximo 13 de enero, cuando su equipo se enfrentará al Amorebieta del asturiano Jandro Castro.

Una afición ilusionada

Se respira esperanza entre el oviedismo. Los aficionados al club azul viven uno de los años con más optimismo desde que el equipo logró salir del pozo de la Segunda B en 2015. Nunca se habían visto tan confiados a la hora de lograr el tan ansiado objetivo, y eso que ha habido varios años que se han quedado cerca. Pero la llegada de Carrión ha hecho creer a una afición que ha tenido que ver a su equipo caer hasta el pozo más profundo del fútbol español y que ahora, por fin, parece que está levantando cabeza. Pachuca ha tenido mucho que ver en todo esto, con fichajes diferenciales que han devuelto la fe a los miles de personas que acuden fieles a su cita al Tartiere, pase lo que pase. Incluso en El Requexón. Cada entrenamiento en el que la entidad decide hacer puertas abiertas, las gradas se llenan de gente ilusionada con ver al conjunto carbayón.