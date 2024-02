Luis Carrión analizó al final del choque en El Molinón la derrota de los suyos en un partido que también estuvo salpicado por la polémica. El entrenador analizó lo vivido sobre el terreno de juego. Parte de la rueda de prensa se centró en las dos jugadas en las que el Oviedo pidió penalti. Carrión no quería entrar en valoraciones pero acabó pronunciándose sobre ambas acciones. "No me quiero calentar porque no es mi estilo. Es la primera vez que se rectifica del VAR cuando va a verlo, pero la pena es no haber metido ninguna de las ocasiones que hemos tenido”, indicó el entrenador de los azules.

Sobre las explicaciones del árbitro al posible penalti a Paulino, comentó que “me ha dicho que mantiene su decisión porque no es suficiente para pitar penalti. Ha tenido personalidad, ha sido así. Ojalá todos los colegiados sean así y no siempre hagan caso al VAR. Sui le han llamado para revisar será porque habrán visto algo…”. Hay otra acción reclamada por los azules, una entrada a Moyano que se señaló fuera del área. Carrión expuso que “yo lo he visto en la tele en pequeño y está ahí. Pero no tengo que mirar para eso. Yo lo que tengo que ver por qué centramos 30 veces y no acertamos”. Habló después Sobre la falta de remate, dijo que “entendimos bien el partido, hemos llegado mucho por fuera, muchos tres contra dos, con centros y ocasiones, la de Paulino es clara, la de Moyano… No hemos estado acertados en eso. Hicimos muchas cosas bien, pero haciendo muchas de las cosas que hicimos hoy creo que ganaremos partidos. Hay que seguir”.