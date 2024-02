Un golpe a Moyano y un VAR ignorado: la reclamación azul

El derbi asturiano no se libró de la polémica tras un choque de tanta igualdad. La protesta llega en esta ocasión desde el lado oviedista y lo hace con dos acciones fundamentalmente: dos posibles penaltis en el área del Sporting que podrían haber cambiado el destino del derbi regional.

La jugada que más ruido levantó sucedió en el minuto 82 de partido cuando Paulino recibió dentro del área y Varane fue a intentarle quitarle el balón estirando la pierna. El atacante del Oviedo cayó de inmediato al suelo reclamando penalti, pero el colegiado mandó seguir el juego.

La cosa se complicó al detenerse el juego, ya que desde el VAR, González Rascón, invitó al colegiado principal, González Esteban, a revisar la jugada delante de la pantalla. Cuando el VAR llama a filas al árbitro de turno, el consejo suele acabar con la señalización de la infracción. Pero no sucedió así en este caso.

A González Esteban le mostraron la imagen repetida en la que Varane parece impactar con el pie de Paulino. Tras analizar la acción en la pantalla a pie de campo, el colegiado señaló que no había nada ante la indignación de los futbolistas del Oviedo y la celebración de los del Sporting.

Paulino, que había protagonizado la acción, se refirió al final del choque a la jugada más comentada. "Es un pisotón claro dentro del área, y es un penalti claro. Todo el mundo lo habrá visto en su casa", explicó el futbolista cántabro. "En directo a mí me ha parecido penalti, porque hay contacto. Pero nunca me ha gustado excusarme en estas cosas. Yo sabía que iba a haber revisión de VAR en cuanto se dio la acción, pero me ha sorprendido la decisión final. Pero no hemos perdido por el árbitro", añadió el atacante del conjunto azul.

Esa fue la acción más protestada por el lado azul, especialmente por la circunstancia de que el VAR llamó a filas al colegiado en lo que parecía asegurar la pena máxima. Pero antes, en el minuto 63, hubo otra acción que levantó escozor entre la parroquia carbayona por la decisión del colegiado.

El Oviedo reclamó, además, un penalti por una acción entre Pablo García y Moyano muy próxima al área sportinguista. El colegiado señaló falta pegada a la línea, pero esperó cera de dos minutos a la revisión de la sala VOR para determinar si era dentro o fuera. Finalmente, se decidió que no era pena máxima y Colombatto estuvo cerca de igualar en el lanzamiento de la falta, que despejó Yoel.

En las imágenes no queda claro dónde se produce exactamente el pisotón. La sensación es que la acción puede empezar fuera del área pero acaba dentro de la misma pues el movimiento de Moyano le lleva hacia el interior. Los futbolistas no protestaron en exceso sobre el campo pero el enfado de sus aficionados creció al final del choque al sumarse esta decisión con Paulino.

Aunque públicamente no hubo una gran protesta del club, dentro de la entidad sí existe un profundo malestar con las decisiones de González Esteban.