Carrión, autocrítico: “Hemos estado tibios; el peor día desde que estoy en el Oviedo”

A Luis Carrión le tocó esta vez saborear el lado más amargo del fútbol. Tras el 5-0 al Burgos, el Oviedo cayó 3-0 en Valladolid y pierde una oportunidad única de colarse entre los mejores. El entrenador fue claro en su análisis.

La lectura del choque. “Un día malo desde el principio. Han salido mal las cosas, los momentos en los que nos pudimos meter no lo hemos hecho. Es el peor día desde que estoy aquí.

Las razones del mal Oviedo. “Ya en la primera parte estábamos tibios, nos vienen a presionar alto, pero hay espacios en otro lado y no fuimos capaces. No fuimos verticales, estuvimos a dos aguas, tibios. Es vedad que tiene Alemão al palo y la de Moyano, pero la sensación no era buena. No te tiene que llegar ni el 2-0 y el 3-0, que los hemos regalado. Porque el equipo estuvo muy tibio y eso no lo somos”.

Sus decisiones. “Viendo cómo ha salido el partido han estado mal tomadas alguna decisiones. Pero no era una cosa de decisiones individuales. Hablé con Cazorla para hacer daño en la segunda parte, pero no llegó ese momento. Basculaban y estaba la otra banda libre y no hemos sido capaces de circular. No nos la quedamos y atacar una línea de tres o cuatro. Da un poco igual esta decisión u otra, es todo en general”.

Autocrítica. “Lo más importante es hacer autocrítica, tuvimos ocasiones pero no es real. La realidad es que no fuimos un equipo que venga a ganar. Luego puedes perder, como en El Molinón o Miranda. Pero no hemos sido ese equipo. Mejoraremos esto, seremos autocríticos y ganaremos el sábado”.

Intento de reacción. “Podemos perder pero no así. No tenía la sensación de que nos ofreciéramos continuamente. Es difícil hacerle esto al Valladilid. Cuando girábamos y encontrábamos por dentro con facilidad, pero no fuimos capaces de tener el balón. Quería que eso cambiara. La segunda salimos medio bien”.

La imagen. “Me duele porque si nos ofrecemos como debemos y ocupamos los espacios que debemos tenemos facilidad para salir con balón. Tendríamos que haber buscado más a Duba, Moyano o Alemão. Y además fuimos blandos en situaciones de gol”.

Sensaciones. “Desde que acabó Burgos vi halagos pero no me gusta celebrar cuando ganamos ni hundirme cuando perdemos. Somos claros. Lo hablaremos y tenemos que solucionarlo ganando el sábado que viene. No podemos ser el equipo que fuimos hoy”.