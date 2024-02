La autocrítica del vestuario del Oviedo y una promesa de enmienda: "Nos vendrá bien para poder mejorar"

El doloroso 3-0 con el que el Valladolid le dio un duro golpe de realidad al Oviedo ha sido seguido de una autocrítica profunda por parte de la expedición azul. Primero fue el entrenador, un Luis Carrión que tildó a su equipo de "tibio" en unas declaraciones que sorprendieron por su sinceridad. Aún más contundente fue Santiago Colombatto, que firmó su partido más flojo desde que viste la camiseta del Oviedo. El argentino no se cortó en el análisis de su actuación en el José Zorrilla. "Es un resultado muy duro por lo que veníamos haciendo. En lo personal, fui un desastre. Hay que asumir la responsabilidad y hacer autocrítica. Y mejorar esta semana para poder ayudar mejor al equipo", expone el centrocampista.

Colombatto sigue con la misma línea autocrítica: "Fui tibio y no soy ese tipo de jugador. No me salieron las cosas y más en un partido importante, que era cuando el equipo me necesitaba y fallé".

Para el argentino, al equipo le faltó de todo. "Ellos fueron mejores todo el partido. Nos ganaron bien, Fueron justos ganadores. Nos costó todo, salir con la pelota, hacer gol... Todo. Tenemos que mejorar. A veces vine bien que nos pase esas cosas para poder mejorar". Ahora solo queda mirar hacia adelante: "Aquí no hay tiempo para lamentos, hay que ser autocríticos y hacernos responsables cuando uno falla. Hay que recuperarse y la semana que viene ayudar mejor a mis compañeros. La mejor terapia es trabajar fuerte durante la semana, dejar esto atrás y seguir nuestro camino".

En una línea similar a la del centrocampista se manifestó Abel Bretones, otro de los que no dio su mejor nivel sobre el césped de Zorrilla. En realidad, como todo el equipo. También el lateral opta por mirar hacia adelante. "Ahora no queda otra que pasar página para afrontar una semana buena de entrenamientos e ir a ganar al Levante en el Tartiere", comenta el zaguero.

Para Bretones, "los primeros que queríamos ganar en Valladolid éramos nosotros, pero además por la afición, porque desplazarse tantos un viernes por la noche para vernos demuestra que está con nosotros. Era mucha gente, les pedimos perdón y esperamos que el sábado que viene contra el Levante puedan estar con nosotros apoyándonos".