La táctica del "cocodrilo" para el regreso de Millán: "Ahora soy mejor futbolista"

En un mercado invernal aún peniente de calificación (Dubasin como fijo y Borja y Homenchenko buscando su sitio), un nombre más que unir a las novedades: el de Álex Millán. El delantero fue una incorporación que despertó ilusión el pasado verano. Venía de destacar con el Villarreal B, y se consideraba que su estilo casaba con la propuesta de Cervera, amante de la velocidad y los desmarques arriba. Pero en uno de los primeros amistosos se rompió la rodilla. Tras muchos meses de esfuerzo y trabajo en la sombra, el aragonés regresó en Valladolid a una convocatoria. Un objetivo cumplido. Pero aún le quedan más. Muchos más. Y dice estar preparado para el reto.

"Creo que ahora soy mejor futbolista porque he tenido mucho tiempo para pensar", inicia su razonamiento Álex Millán en la sala de prensa de El Requexón; "siempre he trabajado mucho, pero cuando te pasa esto hay que cambiar la mentalidad y hay que estar todos los días como un cocodrilo, como dice Sebas (Moyano), metiéndole horas a la rodilla. Soy mejor jugador por todo esto que he pasado y tengo muchas ganas de ser importante en el equipo".

Millán dice que el proceso de recuperación ha sido "duro", pero ya está en disposición de disfrutar de las consecuencias de ese trabajo en la sombra: "Tenía mucha ilusión cuando fiché, por eso se hizo dura la lesión, pero eso no ha cambiado: la ilusión sigue siendo la misma o más. El camino no hubiese sido el mismo sin el cuerpo médico y mis compañeros. Desde que me dejó el cirujano me metí en la cabeza que tenía que bajar lo antes posible a El Requexón y a los cuatro días de estar operado ya estaba aquí"

"La clave es que hay que ir poco a poco porque es una lesión larga. Ahora estoy intentando recuperar el mismo ritmo que mis compañeros, porque está claro que no estoy al 100% pero trabajo mucho para lograrlo. Estoy cerca, pero aún queda trabajo por delante", añade, antes de continuar: "No he pensado en el debut, pero me encantaría hacerlo en el Tartiere. Después de ver tantos partidos en nuestro campo me gustaría que fuera allí. Pero lo más importante del día del debut sería ganar".

Confianza en sus compañeros. Para Millán, el estreno en una convocatoria no pudo ser todo lo dulce que anhelaba por la contundencia del resultado: un 3-0 directo a la confianza del equipo. Pero el delantero insta a confiar en este equipo. "Yo tengo mucha confianza en este equipo, porque a los compañeros los veo trabajar. Con esta gente me voy a la guerra", expuso esta mañana el delantero en la sala de prensa de El Requexón. La mejora pasa irremediablemente por mejorar los números a domicilio. "Llevamos 28 partidos y sabemos lo que significa jugar fuera. Hay que buscar la regularidad lejos del Tartiere. Creo que encontraremos esa dinámica de puntuar fuera. El Levante es un buen equipo, pero hemos demostrado que contra esos equipos podemos jugar muy bien", asevera Millán.