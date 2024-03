El bisturí del Oviedo: Calma, resistencia, mente fría y agua como para una boda

Si hay algo que derrocha este Oviedo de Carrión es fe. Es cierto que el jugador "12", como se suele denominar a la grada, aprieta y mucho. Pero los jugadores azules, si pueden presumir de algo, además de su buen juego, es de nunca tirar la toalla ni de bajar los brazos. Buena muestra de ello dieron ayer tras remontar en dos ocasiones el partido contra el Levante. Primero, tras el 0-1 visitante. Después, el tercer gol que dio la victoria al conjunto carbayón. Un partido de momentos, con una primera parte un tanto lenta pero que se solucionó en la segunda con más velocidad y llegadas. Y menos mal, porque el frío y la lluvia que cayó ayer en el Tartiere, sumados a la derrota en el descanso, invitaban a ir para casa a taparse con la manta en el sofá y a beberse un caldín. Lo que sí se nota es que este Oviedo prepara los partidos como es debido. Las tres jugadas de gol fueron a balón parado. Tres centros desde la banda que terminaron en remates que hallaron red, dos de ellos por parte de los centrales, Luengo y Calvo. Un Oviedo que ya piensa en Albacete, tal y como dijo Carrión en la rueda de prensa posterior al partido, y que no se viene arriba en ningún momento. Son de sobra conocedores de la exigencia de la categoría y de que en dos minutos, las cosas pueden cambiar, para un lado o para el otro. Así que calma, fe, resistencia y mente fría, como el clima.

Riki, ex futbolista del Oviedo, se pasó ayer por el Tartiere

Riki, ex jugador del Oviedo y actual futbolista del Albacete, e dejó ver ayer por el Tartiere. Quién sabe si para disfrutar del que es el equipo de su corazón o para analizar el que será su rival el próximo fin de semana. El canterano azul aprovechó su viaje a Asturias con motivo del partido de los manchegos ayer en Gijón para pasarse por el municipal ovetense a pasar frío y a ver a los de Luis Carrión gestar una remontada que dejó los tres puntos en casa. Seguro que lo disfrutó. O no, aunque los suyos no están en la misma pelea que el Oviedo, que busca el ascenso. El Albacete marcha decimoctavo intentando no descender, y Riki será uno de los principales protagonistas en buscar el objetivo. No empezó muy bien el fin de semana tras la derrota en Gijón, eso está claro.

El aficionado que subió al Valle de las lágrimas y una camiseta de Homenchenko

Pablo Roza, el aficionado azul que subió al Valle de las Lágrimas, escenario del "Milagro de los Andes", en homenaje a su mejor amigo, Félix Llaneza, asturiano fallecido en 2018 en Perú tras ser víctima del mal de altura en la montaña, tuvo la oportunidad ayer de conocer a uno de sus ídolos, Homenchenko. Allí en la montaña, todos los uruguayos que le acompañaron en la subida le llamaban con el nombre del futbolista azul. Por ello, se compró una camiseta del Peñarol, equipo charrúa del que proviene Homenchenko, con la intención de intercambiársela a él por una del Oviedo. No hubo suerte ayer porque el futbolista no le vio al entrar en el túnel de vestuarios. "Otra vez será", dijo Roza. Lo que sí que pudieron hacer fue intercambiar un par de palabras antes de que los jugadores abandonasen el hotel de concentración dirección al Tartiere.

Iván Alonso, la voz que se desgañita por el Oviedo

Es muy frecuente ver películas dobladas al castellano, escuchar programas de radio, ver podcast... Y muchas veces desconocemos el nombre del interlocutor y ni si quiera les ponemos cara. Es una pena, porque no se reconoce su trabajo como es debido. Es el caso de Iván Alonso, el hombre que pone nombre y apellido a los jugadores antes de los partidos en el Tartiere y que se deja la voz cada fin de semana que el Oviedo juega en casa para que todo el estadio esté al tanto de lo que sucede dentro y fuera del terreno de juego. Tanto, a veces, que no es raro escucharle con afonía.

"La fuerza del lobo", el tifo del Fondo Norte en recuerdo de sus vecinos

"La fuerza del lobo". Mínimo del ártico tuvo que ser ayer el salvaje animal que desplegó ayer la grada de animación en el Tartiere en un tifo con guiño al Sporting. Una intrahistoria de rivalidad que se fue cocinando hace unas semanas, cuando el Oviedo llegaba a El Molinón a dos puntos del eterno rival y lanzó la campaña por redes de "que viene el lobo". Tras la derrota azul, el conjunto fabril lanzó una foto por sus redes sociales de Caperucita Roja comiéndose al lobo, algo que causó mucho revuelo entre los aficionados.

Es por ello que hoy el Fondo Norte ha querido continuar con la piquilla mostrando al lobo, aprovechando además que finalmente parece que Gijón se quedará sin ser sede mundialista para 2030. Al menos eso es lo que ha dicho Carmen Moriyón, la alcaldesa del concejo.