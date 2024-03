Un goal average vital para el Oviedo: así están los datos con los diez primeros clasificados

De cara a un posible ascenso, el goal average puede decidir quién juega y quién no el play-off. No solo eso, sino incluso la posición en la que lo juegue, que será crucial de cara a los enfrentamientos. E incluso, puede decidir también si un equipo sube directo o puede ganar la Liga, algo a lo que seguro los conjuntos que militan en la Segunda División española no le dan demasiada importancia. Pero siempre está ahí la opción de engrosar la vitrina.

Para el Oviedo, este es el año en el que tiene más opciones de aspirar a un posible ascenso desde que en 2015 abandonó las categorías de fútbol no profesional. Lo tiene complicado, claro. Hay casi 14 equipos de los 22 que conforman la competición con opciones a ello. Incluso alguno más, si se ponen las pilas. Entre ellos, los doce primeros se mueven en una horquilla irrisoria de diez puntos.

Muchos equipos podrían llegar a la última jornada con opciones. Es, sin duda, uno de los años más apretados de la competición en los que sumar de tres en tres cobra cada jornada mucha más importancia. Son los dos primeros los que ascienden de manera directa a Primera División, y son los cuatro siguientes los que juegan el archiconocido play-off, una final a cuatro en los que tercer, cuarto, quinto y sexto clasificado se enfrentan por la tercera plaza de ascenso a la primera categoría.

Pero para entrar en esa zona, pueden darse muchos casos de empate a puntos. Le pasó al Oviedo por ejemplo en la temporada 2021/22, en la que quedó empatado a 68 puntos con el ahora todopoderoso Girona y no pudo acceder a la zona de play-off por este dato.

El goal average consiste en la diferencia de tantos marcados y recibidos, que se utiliza para deshacer el empate entre equipos con el mismo número de puntos en la clasificación. Es decir: en la suposición de que el Oviedo empatara a puntos con el Leganés en la última jornada de Liga, los azules quedarían por encima porque empataron con los pepineros en Butarque y vencieron por 1-0 en el Tartiere. Eso le otorga un resultado positivo al conjunto carbayón.

Junto con el Leganés, hay otros dos equipos dentro de los diez primeros clasificados con los que el Oviedo pasaría por encima en caso de tablas: Burgos y Racing de Ferrol. Contra los castellanos, el Oviedo perdió en El Plantío por 1-0, pero en casa ganaron por un contundente 5-0. Contra los gallegos, el Oviedo empató en casa, pero supo endosarles un 1-3 a domicilio.

Como contrapartida, hay dos equipos con los que pierde el goal average: Sporting y Valladolid. Con Éibar, Espanyol, Elche y Racing de Santander, este dato todavía está en el aire porque falta jugar la jornada de vuelta.

Hay otra situación en la que el goal average es clave. Imagínense que hay tres equipos empatados con los mismos puntos. Lo que se haría entonces sería una liguilla entre ellos sumando los puntos obtenidos contra cada equipo. Si el Oviedo llegase al punto de tener que competir con Leganés y Racing de Ferrol, tendría 8 puntos. 4 cosechados contra los madrileños y otros cuatro contra los ferrolanos. Tendría el goal average ganado.