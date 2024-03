Aprender y corregir: así opina el vestuario del Oviedo sobre la situación de equipo

Alcorcón estaba marcado en el calendario como el día en el que, al fin, el Oviedo lograría dar el salto a los puestos de honor. Pero no pudo ser. Ni el juego fue el deseado ni la fortuna le hizo un guiño a un equipo que vio cómo dos goles eran anulados por fueras de juego de centímetros. No es la primera vez que le sucede al conjunto azul: cuando tiene que dar ese paso adelante que se le demanda se da de bruces con la realidad. Carrión fue autocrítico, pero instó a mirar hacia adelante porque al fin y al cabo el equipo sigue en la pelea. En un sentido parecido se pronuncian dos de los pesos pesados del vestuario carbayón: Santi Cazorla y Colombatto.

Para el internacional español, el partido estuvo en los detalles. "Tuvimos el control del partido los 90 minutos y ellos se encuentran con esa ocasión, que más que nada es un gran disparo. Marcamos dos goles pero en fuera de juego, y si hubiéramos anotado se hubiera abierto más el partido", indica Cazorla, que da una clave: "Tenemos que tener más maldad. Hemos tenido mucho control, pero sin ocasiones claras. Hay que aprender, corregir los errores y seguir. Esa es nuestra idea".

Para Cazorla, "queda mucho. Aún quedan diez partidos y eso es un mundo en una categoría tan igualada como esta. Era fundamental ganar en Alcorcón para engancharse arriba, pero hay que mejorar, no hay que bajar los brazos. Hay que ser autocríticos, como ha dicho el míster".

Además, el internacional agradeció a los aficionados presentes en Santo Domingo su apoyo y, de paso, "les pido perdón por no poder brindarles la victoria. No solo por lo de Alcorcón hay que dar las gracias, sino por todo lo que hemos visto durante el año. Ahora ya tenemos que estar centrados en el Villarreal B para poder volver a la victoria".

No es muy diferente la lectura que hace Santiago Colombatto de una cita que no salió como se esperaba para el oviedismo: "Perdimos tres puntos importantes en nuestro camino y no pudimos regalarles a los nuestros una victoria que necesitábamos después de todo el apoyo que nos brindaron. Es una pena, pero debemos seguir trabajando y pensar ya en el siguiente partido de Liga".

Colombatto añade que "el gol de ellos llega en un error típico de los partidos, como siempre suele pasar. Ellos metieron la suya y nosotros, no. Esa es la principal diferencia en el campo. Duele salir con ceri puntos de esta visita porque veníamos con mucha ilusión para seguir yendo hacia arriba". Y agrega: "Creo que durante todo el partido hicimos méritos para poder ganarle al Alcorcón; pero esto no va de méritos, va de ganar y ahora tenemos que apretar en los diez partidos que quedan para estar donde queremos".

El enfado de Colombatto es más que evidente por cómo se dieron las cosas sobre el terreno de juego de Santo Domingo: "Me cabrea haber perdido y que nos hemos desilusionado. Tenemos que dar un paso adelante si queremos hacer algo histórico para nosotros y para el club. Hay que dar un paso adelante, la gente lo ha dado y nosotros tenemos esa responsabilidad para hacerlo".

Y su enfado se amplió por una última jugada en la que el argentino hizo dos recortes, pero no encontró el espacio suficiente para lanzar a puerta: "La última la tuve ahí pero no me quedó para pegarle, podría haber chutado con cómo me quedó, son jugadas rápidas y ahora hay que mejorar y seguir hacia adelante".

Resume el centrocampista el sentir del vestuario carbayón: "No podemos empatar con ninguno porque tenemos que salir a ganar los diez partidos si queremos hacer historia por este club. Hay que dar un paso más, dar más cada uno. Nos vamos enojados por no haber logrado los tres puntos, pero debemos seguir peleando en estas diez finales".

