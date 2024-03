La baja de Bastón condiciona el once: esta es la posible alineación del Oviedo para medirse al Villarreal B (hay dos cambios)

Si hay algo que condicionará el once que desplegará esta tarde Carrión sobre el césped del Tartiere para enfrentar al Villarreal B (18.30 horas) es la baja de Bastón. No jugó partiendo desde el inicio la semana pasada, pero solía ser titular fijo. Ahora el técnico catalán no podrá contar con él.

Por otro lado, otra de las posiciones más discutidas del once del Oviedo siemrpe es el extremo derecho. Paulino, Masca y Dubasin son las opciones para ocupar dicho carril, y el técnico catalán suele variar. En esta ocasión, y tras un Paulino algo amargo en Santo Domingo contra el Alcorcón, lo más probable es que juegue Masca.

Por todo ello, la alineación más probable del Oviedo para enfrentar al filial amarillo y tratar de regresar a la senda de la victoria para los diez encuentros que quedan por disputar es: Leo Román; Viti, Luengo, Calvo, Bretones; Luismi, Colombatto; Masca, Cazorla, Moyano; Alemão. Completan la convocatoria Braat, Jimmy, Homenchenko, Borja Sánchez, Paulino, Pomares, Seoane, Lucas Ahijado, Dubasin y Álex Millán.