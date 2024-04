Santi Cazorla, duda para Elche: así está la situación del internacional

Luis Carrión dirigió esta mañana otra sesión en El Requexón con el objetivo puesto en el choque del viernes, 20.30 horas, en el Martínez Valero ante el Elche. De cara a la cita, preocupa la situación de Santi Cazorla. El media punta acabó el choque ante el Villarreal B con problemas físicos y esta mañana no se ha entrenado. El club ha informado de que sufre unas “molestias” y que anunciará cualquier novedad en su estado.

Al no haber pasado 48 horas desde el partido, el futbolista está pendiente de evolución y se confía en que se quede en simples molestias y no haya una lesión muscular. En las próximas horas se sabrá si el internacional está en condiciones de unirse al grupo. De todas formas, en una semana tan comprimida como esta, a la que solo le restan dos entrenamientos antes de jugar, la opción de Cazorla no esté en Elche parece ganar enteros.

Tampoco se entrenó con el grupo Jonathan Dubasin, aunque con el extremo hay más optimismo y se espera que no tenga problemas para viajar. Viti Rozada, que acabó el choque ante el filial amarillo con calambres, sí se entrenó con normalidad.