Lesión de Santi Cazorla: Estos son los partidos que se pierde el internacional

En uno de los momentos más calientes del curso, el Oviedo pierde magia. Santi Cazorla sufre una lesión en el sóleo de su pierna izquierda, una rotura de fibras, que no es muy grave pero que le mantendrá cerca de un mes alejado de los terrenos de juego. Una mala noticia para los de Carrión ahora que el internacional atravesaba su mejor momento de la temporada, pero también es una medida conservadora para poder disfrutar de él en el tramo final de la competición.

Cazorla sufrió molestias en el choque del domingo ante el Villarreal B y no se entrenó con el grupo ni el lunes ni ayer. Estaba pendiente de pruebas ya que el dolor no remetía y estas confirmaron los temores: una pequeña rotura de fibras en el sóleo. La consecuencia directa es que se perderá las próximas jornadas de la competición. Al no tratarse de una rotura grande, las primeras estimaciones hablan de un periodo de baja en torno a las tres semanas. Como no quieren tomarse riesgos con la salud de Cazorla, la meta que se ponen en el Oviedo es que el internacional esté de vuelta en el choque ante el Huesca, dentro de cinco jornadas. En todo caso, el regreso deberá ser progresivo, y dependerá de las sensaciones del de Llanera para ver si se pueden acortar los plazos o si, por el contrario, va para más largo. No obstante, las sensaciones no son del todo malas con el percance sufrido.

Así, Cazorla se perderá el importante choque del viernes (20.30 horas) en el Martínez Valero ante el Elche, y los que le siguen. No estará seguro para recibir al Mirandés en el Tartiere ni para viajar a Cartagena. Tendrá complicado jugar en la siguiente cita, ante el Tenerife en casa. El objetivo es que pueda desplazarse a Huesca con el resto de la expedición azul.

Es la segunda lesión muscular que sufre Cazorla esta temporada, aunque esta es de características diferentes. Su edad, 39 años, obliga a tomarse con calma las cosas. En el club son conscientes de la situación y priorizan que el de Llanera llegue en perfectas condiciones para el tramo final, esos cinco partidos a disputar a partir de mayo que serán decisivos para saber si el Oviedo, por fin, logra aprobar su asignatura pendiente y juega por primera vez los play-off de ascenso a Primera División.

