El talismán del Oviedo: el equipo azul nunca pierde cuando juega este futbolista

No juega en su posición más habitual y, por eso, en algunas ocasiones se le ve algo desubicado, como si le costara entrar en el guion de los partidos. Y, sin embargo, su labor sigue siendo importantísima para el Oviedo. Tanto la que se ve (acumula 4 goles desde su improvisada posición en la banda) como la que no se ve (Carrión valora cosas como la presión sobre el rival o su capacidad para llegar a zonas de remate). El caso es que Masca es uno de los futbolistas que cuenta en los planes del entrenador y tiene un poderoso argumento para justificar su valía: cuando él es titular en la Liga, el Oviedo no pierde.

No ha sucedido en ninguno de los 12 partidos que ha jugado desde el inicio esta temporada. El último ejemplo se vio en el Martínez Valero, donde no pudo lucir todas sus condiciones, pero dejó algún detalle: un par de ocasiones importantes y un servicio a la carrera de Alemão que solo el brazo de Dituro alejó del gol.

La buena estrella del luso empezó el 1 de diciembre, del año pasado, le costó mucho asaltar el once inicial. Carrión apostó por él como extremo postizo en el duelo ante el Espanyol en el Tartiere, para el que los azules presentaban muchas bajas. Cumplió con su rol, anotando además en el triunfo azul por 2-0.

Visto cómo se desenvolvía, mantuvo el entrenador su apuesta en las siguientes semanas. Masca fue titular en el empate de Santander (2-2), el triunfo en casa ante el Elche (3-2) -en el que anotó un gol-, em empate en Villarreal (1-1), la victoria en Ferrol (1-3) -también con celebración-, el choque ganado ante el Leganés (1-0) y la igualada en casa ante el Eldense. Tras la racha magnífica de resultados, el entrenador optó por refrescar su once y Masca volvió a ocupar un rol más secundario.

Pero en marzo empezó a entrar como opción fiable en la banda derecha, la posición más abierta al cambio de todas. Y volvió el talismán, esta vez con más efectividad todavía. Cuatro victorias azules en las últimas cuatri titularidades del punto portugués: 3-2 ante el Levante, 1-2 en Albacete, 2-1 contra el Villarreal B y, la última, la conquistada el viernes, 0-2, en Elche.

En total, con Masca de titular son 28 de los 36 puntos en juego sumados, es decir, el 77,7% del total.

