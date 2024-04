Un sportinguista graba una camisa del "Real Oviedo" en la Gabarra del Athletic de Bilbao: "Esto ye de locos"

"Esto ye de locos". Eso fue lo que dijo un conocido tiktoker seguidor del Sporting cuando descubrió a un grupo de athletictzales que portaban una camisa en la que ponía "Real Oviedo".

Lo hizo hoy en la gabarra del Athletic de Bilbao, donde centenares de miles de aficionados del Athletic Club celebrarán hoy la Copa del Rey conseguida el pasado 6 de abril en La Cartuja. El conjunto rojiblanco se impuso al RCD Mallorca en una tanda de penaltis agónica que terminó coronando a los vascos por primera vez en 42 años.

Y allí que fue Senén Morán, tiktoker y seguidor del Sporting, a documentar la fiesta. Pero en un instante de la celebración, el gijonés se encontró con un grupo de amigos, seguidores del athletic. Uno de ellos portaba una camisa estilo hawaiano pero estampada con el escudo del club vizcaíno y en la que se podía leer "Real Oviedo". Sin embargo, el hombre aseguró que la había pedido "a Estados Unidos" y se habían equivocado. "Cuando me llegó ponía Real Oviedo. Pensé 'a mí me están fastidiando la vida'. Eso sí, fueron muy majos y me la enviaron otra vez bien. Ahora la lleva mi amigo", dijo el seguidor de los leones. Morán no se lo podía creer: "Esto ye de locos, toda para él", dijo.