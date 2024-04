Aguirre, técnico del Vetusta: "Me siento afortunado"

Roberto Aguirre entró por primera vez hace apenas unos días por las puertas de El Requexón. Para él, "una responsabilidad enorme" al "no haber entrenado nunca a un equipo de semejante envergadura". Sabe lo que tiene por delante.

El nuevo técnico del Vetusta tras la destitución de Jaime Álvarez afronta, en estos cuatro partidos que le quedan por delante al filial azul, una oportunidad de salvar al equipo del descenso, aunque no será una tarea nada sencilla, ya que la salvación se encuentra a cuatro puntos (en play-out, seis para librarse de forma directa).

Son muchas cosas nuevas para el entrenador. Ayer mismamente atendió por primera vez a los medios de comunicación en una de las que puede que sean las previas más difíciles de su vida. Su nuevo equipo juega contra el Covadonga (domingo, 17.30 horas) en el Álvarez Rabanal.

"Han sido días muy intensos. He intentado analizarlo todo y coger toda la información posible. He tenido muchas experiencias, pero nunca en un marco tan grande como el Oviedo. Nada más llegar notas la presión, aunque he notado un clima extraordinario", dijo el nuevo técnico del filial azul.

"Cada vez que cojo un proyecto parece que empiezo de cero, pero aquí ha habido un punto diferencial. Se me aceleraron más las palpitaciones que en otras ocasiones. Me siento muy afortunado de pertenecer a un club como el Real Oviedo", aseguró Aguirre, que ha tenido tiempo de hablar con Carrión, entrenador del primer equipo. "Tiene mucha disposición a ayudarnos", declaró.