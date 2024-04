«La lesión de la rodilla me ha enseñado a valorar más las cosas y me ha hecho mejor futbolista»

Helena Torres (Murcia, 1998) puede presumir de ser una de las futbolistas que actualmente juegan en el Oviedo con un currículum de mayor envergadura. La delantera llegó en invierno proveniente del Alhama ElPozo Murcia, que actualmente milita en Segunda División, pero que con Torres estuvo en Liga F. También jugó para el Depor. Se ha enfrentado a futbolistas de la talla de Alexia Putellas o Jenni Hermoso. Comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol a los cinco años en el CD La Alberca, prosiguió su carrera en el Ranero CF y Murcia Féminas, pasando también por el Elche, SPA Femenino, Fundación Albacete y Lorca, una trayectoria que conoce de memoria. Lastimosamente, la jugadora se rompió la rodilla durante la pasada campaña y pasó mucho tiempo fuera de juego. En medio de su recuperación, el Real Oviedo contactó con ella y no lo dudó.

–Menuda memoria para su carrera, parece la Wikipedia.

–(Risas). No se crea. Me he dejado muchas cosas.

–Pregunta obligada. ¿Por qué Helena con hache?

–Una decisión de mi madre, no tiene más historia, la verdad.

–Empezó muy joven ¿De dónde le vino ese gusto por el fútbol?

–De mis padres. Tengo la suerte de que a los dos les gusta el fútbol. Mi padre fue futbolista en preferente, por lo que empezó a trabajar muy pronto y no pudo seguir.

–¿Nunca ha pensado en dejarlo?

–Hay momentos en los que te da el bajón y hay muchos baches en el camino. Pero si de verdad quieres hacer algo, no va a ser fácil. Esta vida no regala nada.

–Supongo que la lesión le hizo replanteárselo.

–Sin duda. Llevo veinte años jugando al fútbol y es el momento más duro. Viéndolo con perspectiva lo agradezco, porque la lesión me ha enseñado mucho. Ha sido un cambio a mejor, valoro todo mucho más: entrenamientos, cada minuto que juego... Todo eso me lo ha enseñado la rodilla.

–¿Cómo fue ese proceso?

–Muy duro. Las dos primeras semanas supusieron un bajón enorme. Estuve un mes y medio sin poder apoyar el pie. Luego va pasando rápido durante los tres primeros meses, pero llega un momento en que no progresas. Sí que lo haces, pero es un proceso tan lento que no lo notas y te da el bajón. Crees que te estancas y es duro, pero luego ves que te recuperas y reconforta.

–¿Se puede recuperar el nivel después de algo así? Algunos salen mejores...

–Sí. No lo vas a conseguir ni en la primera ni en la segunda temporada. Para volver a tu nivel tienes que esforzarte mucho y no venirte abajo.

–¿Ha pensado cuándo colgará las botas?

–Cuando no me aguanten las piernas o pierda la ilusión. El día que la pierda, me echaré a un lado.

–¿Qué tal Oviedo?

–Muy bien, la ciudad me gusta mucho. La asemejo mucho a Murcia, quitando el clima.

–Cuando regrese a casa, ¿qué echará de menos?

–A la gente, sin duda. En el equipo me han acogido muy bien. Cuando salen a tomar un café siempre te avisan. Me siento como en casa.

–Al ser de fuera supongo que no conoce a mucha gente aquí.

–Cuesta mucho hacer amigos. Aquí me llevo con la gente del equipo, a mis amigas las tengo en Murcia. No puedo salir a conocer gente, además de que no me apetece. He tenido la suerte de que he caído bien y es una suerte.

–¿Y del club? ¿Qué es lo mejor?

–A nivel vestuario, si no el que más, uno de los más sanos que he tenido. En el campo matamos por todas y tenemos un gran grupo. Es un tópico que se suele usar, pero de verdad que lo siento así 100%.

