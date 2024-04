La emoción de Roberto Suárez hablando de un posible ascenso del Oviedo: “Si pasa, podría jubilarme ya”

El ascenso del Oviedo supondría un sueño hecho realidad para mucha gente. También para Roberto Suárez, director deportivo del conjunto azul y que fue futbolista en la última etapa dorada del club azul en el máximo nivel. Así lo manifestó el de Grado en el podcast oficial de la Liga “arquitectos”, en el que también repasó su extensa carrera como futbolista, con ese paso por la cantera del Madrid, con Rafa Benítez entre otros como entrenador, y su llegada al Real Oviedo donde se hizo un nombre en Primera División. “Las personas claves en mi carrera fueron Benítez en el Madrid, y para llegar al fútbol profesional Radomir Antic”, explicó.

La parte más emotiva fue cuando le preguntaron qué significaría el regreso del Oviedo a Primera División. “Se me pone la piel de gallina, me emociona pensarlo”, respondió Suárez con la voz entrecortada; “Dejar al Oviedo en Primera es poder irme tranquilo. Me fui del Oviedo en Primera y no volví hasta hace 7 años. Sería poder dejar al club donde estaba el día que hice las maletas. Como si ya no soy director deportivo más en mi vida… Si pasa, podría jubilarme ya”, explicó, antes de matizar: “Y si no se diera el ascenso, creo que estamos un paso más cerca del éxito, estructuralmente y como club, respecto a últimos años”.