El indiscutible: este es el jugador con más partidos de azul en lo que va de temporada

Un tipo trabajador, concienzudo, peleón y con gol. Un todoterreno que ha superado las expectativas iniciales que todo (o casi todo) el mundo tenía sobre Sebas Moyano (Villanueva del Duque, Córdoba, 1997). El extremo izquierdo del Oviedo es a día de hoy, y lo lleva siendo toda la temporada, un imprescindible para Luis Carrión, técnico azul.

El andaluz ha disputado los treinta y cinco partidos que se han jugado durante esta campaña. En treinta de ellos empezó desde el inicio. Nada mal para un jugador que llegó de un equipo descendido a Primera Federación, el Lugo. Es el único junto a Leo Román que ha disputado absolutamente todos los partidos de la temporada. Solo diecinueve futbolistas en toda la Liga han disputado todos los encuentros, y muchos de ellos son arqueros.

El extremo lleva, además, ocho goles y dos asistencias. Es el máximo goleador del equipo, empatado con Borja Bastón, aunque el andaluz no ha anotado ninguno desde el punto de penalti. Además, es probable que lo supere, dada la lesión del punta madrileño. Además, Moyano anotó un hattrick en el partido del Real Oviedo contra el Burgos en casa, siendo el primero del conjunto azul en treinta y cinco años. No están mal las credenciales del recién llegado.

Ahora, sus pensamientos están en luchar por ascender al club y poder jugar en Primera vestido de azul. Pero para ello Moyano cree que hay que ir "partido a partido". Y el siguiente obstáculo, es el Cartagena (lunes, Cartagonova, 20.30 horas). El extremo habló ayer en rueda de prensa en El Requexón antes de realizar la sesión de entrenamiento.

El jugador quiso hablar además del último partido del conjunto carbayón contra el Mirandés en casa, que se saldó con un empate (1-1) y en el que el Oviedo no mostró su mejor imagen. "Todos lo vimos. En el primer tiempo estuvimos bien, controlamos y dominamos. Hicimos lo más difícil y en el segundo tiempo no se vio lo que somos, quizá por el miedo a perder. No fuimos capaces de hacer el partido que teníamos que hacer y nos empataron. La dinámica es buena, estamos en una buena posición y vamos a por todo", explica.

Respecto al segundo tiempo, Moyano fue conciso: "No hicimos lo que debíamos y ellos tienen gente muy peligrosa y buena arriba. Pecamos de no tener el balón y de no intentar hacer daño. Cuando defiendes tanto tiempo puede llegar el gol. Solo ha sido esa segunda parte, llevábamos varios partidos haciendo las cosas bien. Lo corregiremos y vamos a Cartagena a por todo", cuenta.

Pero no hay tiempo para lamentarse. Los azules deberán reponerse del golpe lo antes posible y pensar en el siguiente rival. "Hay que ser conscientes del camino que llevamos y cómo llegamos hasta aquí. Hay que ser fuertes de cabeza, sabemos que si hacemos lo que tenemos que hacer estaremos ahí. Vimos el vídeo y ya sabemos qué pasó, tiene que ser algo anecdótico", cree.

"Objetivo grandioso"

Es cierto que el conjunto carbayón, de haber ganado al Mirandés, estaría abrazado al ascenso directo. "Quedando siete partidos todos se van a jugar algo, cualquier rival es peligroso. Dependíamos de nosotros para acercarnos, pero seguimos a tres y metidos en play-off. Lucharemos por todo hasta el último momento". Sin embargo, la opción del play-off es muy factible. Por ello, el oviedismo está totalmente volcado con el equipo. "No me esperaba ese recibimiento el pasado fin de semana, fue muy bonito. Hay que estar juntos, ir todos de la mano a por un objetivo grandioso para el Real Oviedo. Seguro que todos juntos lo conseguiremos", asegura.

Respecto al próximo rival, nada más que respeto. "Todo el mundo se juega algo y cualquier partido es complicado. El Cartagena está luchando abajo y será complicadísimo, todos los rivales son igual de peligrosos porque los que luchan por la permanencia se juegan la vida. Hay que ser fuertes de cabeza y saber lo que hay que hacer para llevarnos los tres puntos", dijo el extremo.

