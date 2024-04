Asier Garitano, entrenador del Tenerife, se moja sobre la polémica arbitral tras ser expulsado: "Fue clara"

El Real Oviedo perdió un encuentro contra el Tenerife en el que el protagonista fue el árbitro. Las polémicas arbitrales inundaron el ambiente, especialmente en la segunda parte del partido, en la que el conjunto azul lo intentó, pero en la que no halló red. Asier Garitano, técnico del equipo tinerfeño, fue expulsado por protestas a falta de varios minutos para el final del encuentro, y reflejó su enfado en la rueda de prensa posterior al partido, a pesar de que dichos errores favorecieron a su equipo.

"El campo ha apretado mucho. Yo cuando lo he visto me ha parecido muy poquito. Hemos tenido situaciones parecidas y me ha extrañado que lo haya llamado el VAR. El árbitro ha demostrado personalidad", aseguró el entrenador visitante. "Mi expulsión fue clara. Tres veces pedí cambio y a la cuarta he decidido hablar un poco de la situación, que no debería haber sido así. Suele pasar. Han tenido el acierto", dijo.

"Un partido esperado contra un gran rival en un gran campo con un ambiente muy bueno. Sabíamos de la dificultad, pero necesitábamos mejorar, llevábamos tiempo sin rascar puntos", alegó a cerca del Oviedo.