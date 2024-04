La reclamación de Dani Calvo que pasó más desapercibida: "Me pega un pisotón de la hostia..."

"Si nos centramos en nuestro juego creo que ha sido un ben partido, salvo la acción del gol del rival. Hemos hecho méritos para por lo menos hacer un gol, 6 o 7 situaciones por lo menos. Es una derrota dolorosa pero esta rabia hay que transformarla en energía". Dani Calvo se mostró dolido por cómo se dio el partido, pero prefiere olvidar rápido lo sucedido y centrarse en el siguiente duelo liguero, ante el Huesca en El Alcoraz.

Pero el zaguero hizo referencia a la jugada polémica con el agarrón a Borja. "A mí me pitaron uno más liviano en el derbi del año pasado. Lo he visto repetido y me parece que Borja tiene la posición ganada y le tiran de la camiseta, lo justo para nos disparar. Me parece claro. Lo ha visto en la televisión, no sé qué tiene que pasar para que lo piten", expuso Calvo.

Para el zaguero, "hicimos todo para ganar, era muy importante y nos da mucha rabia el resultado. Hay una expulsión clarísima en la primera parte porque el delantero me pega un pisotón de la hostia, es segunda amarilla clarísima. A Homenchenko lo echaron por media patada en Cartagena… No hay por dónde cogerlo". Y añadió Calvo: "Es un bache de resultados, en juego no creo que estemos mal. Son fases del partido. Hicimos un buen partido en líneas generales. Estamos en un mometo determinante e hicimos un punto de 9. Pero con estos resultados seguimos con las mismas opciones y hay que seguir creyendo".

Borja Bastón, capitán del Oviedo, volvió a disfrutar de minutos sobre el terreno de juego. No fue la tarde más alegre para el nueve, que vivió desde el campo la polémica arbitral que marcó el choque. También tuvo en sus botas un remate que hubiera empatado el choque, pero la definición se fue arriba. Bastón explicó en la zona mista que «es un partido en el que hicimos muchas cosas para ganar, o como mínimo para poder sacar un empate. Han pasado cosas raras. Seguramente seamos el único equipo al que le ha pasado que llaman dos veces al árbitro desde el VAR para ver una acción y no rectifica... No pedimos que nos favorezcan pero que no nos quiten nada».

El capitán instó a su vez a hacer autocrítica y a enderezar cuanto antes un camino que en las últimas semanas se ha complicado de una forma notable. «También debemos mirar hacia nosotros, seguir trabajando y transformar la rabia que tenemos ahora mismo por esta derrota en algo positivo para ir a Huesca a por los tres puntos porque seguimos en la pelea», indicó Borja Bastón.

El madrileño lamentó cómo se dieron las cosas sobre el terreno de juego. «Era la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa, de decir que íbamos en serio y desaprovechamos una oportunidad bonita ante nuestra gente en el Tartiere. Por otra parte, es de agradecerles el empuje que nos han dado hasta el último minuto. Cómo nos han hecho llegar hasta el último segundo para intentar el empate y es una pena no poder darles esa alegría», expuso.

Suscríbete para seguir leyendo