Obeng es la amenaza del Huesca: el ghanés no tiene "cláusula del miedo"

El Oviedo se encontrará el sábado a un Huesca necesitado que pelea por escapar de los puestos de peligro. Una final en El Alcoraz que presentará una gran entrada por las distintas iniciativas, como entradas a precio reducido para los abonados y gratis para los menores de quince años.

Y en los locales la amenaza es de sobra conocida: Samu Obeng. El ghanés, que salió el pasado verano rumbo al Huesca como cedido (aunque no volverá a Oviedo al acabar contrato) no tiene "cláusula del miedo" por lo que no habrá ningún impedimento para que forme en punta. El choque de la primera vuelta en el Carlos Tartiere no lo jugó por problemas físicos. Obeng es el máximo goleador del Huesca con seis goles esta temporada.

