Isa P, evacuada de urgencia al hospital: la crisis que vive tras cambiarse de casa

El pasado fin de semana tuvo lugar la primera comunión de Alberto, el hijo de Isa Pantoja. Las fotos fueron publicadas por la revista 'Lecturas' y hubo sonadas ausencias: Isabel Pantoja no acudió y Anabel Pantoja, que sí estaba invitada, no se presentó. La hija de la tonadillera se pronuncia sobre este día tan especial marcado por estas bajas familiares, ¿es cierto que no invitó a su madre?

Isa Pantoja lo confirma: no invitó a su madre, Isabel Pantoja, a esta celebración. ¿Los motivos? Los detalla: "Me lo pasé súper bien, fue un día especial para mi. Lo celebramos con quien pudo venir, pero estoy contenta igualmente". No invitó a su madre porque "sabía que no iba a venir". "Una persona que se desentiende de cumpleaños, navidades, etc., entiendo que no va a venir a la comunión. Ni la esperaban, ni la espero", añade la colaboradora de 'Vamos a ver'. "Quizás normalizo una cosas que no son normales. Por respeto a mi hijo, prefiero no opinar de todo lo que pienso". A la salida del programa, la joven volvió a recalcar que iba a estar al lado de Dulce: "Bueno, ya sabéis la situación que tiene, pero bueno, vamos a estar ahí nosotros también con ella" y le lanzaba una indirecta a su madre: "Al final yo estoy siempre con la gente con la que me deja estar a su lado, quien no pues no".

La joven nos aseguró que "no puedo forzar a nadie" para estar a su lado, después de que alegase en plató que su madre lleva años sin querer estar a su lado en los momentos más importantes de su vida y que ella no podía hacer nada contra eso.

Además, la hija de Isabel Pantoja nos reconoció que la comunión de Albertito estuvo "muy bien" y aclaró que a la celebración fueron todos los invitados: "Sí. Eso, que lo pasamos bien y ya está", salvo su prima Anabel.

De esta ya explicó en directo que tenía un viaje y que habla con ella muy a menudo porque se preocupa mucho por su hijo y que estaba completamente justificada su ausencia... por lo que no hay ningún distanciamiento entre ellas.

Evacuada a urgencias

Tras llevar diez días de tratamiento y empeorar su estado, Isa Pantoja se ha visto obligada a acudir al hospital después de sufrir una fuerte crisis de asma. "Han sido diez minutos horrorosos. Notaba las vías respiratorias superestrechas. No podía respirar ni por la nariz, ni por la boca. Me he sentido fatal", ha comentado la que fuera también concursante de 'Gran Hermano VIP', junto a la fotografía en la que ha ido explicando todo y dado su diagnóstico final.

Algo que ha inquietado y no poco a sus seguidores. Tratando de recuperarse de este susto, la exconcursante de 'Supervivientes' ha actualizado su estado cuando se ha encontrado algo mejor. Lo ha hecho tras salir del hospital con lo que le han dicho finalmente los médicos que tiene: una bronquitis. "Lo que he tenido ha sido una crisis de asma. Jamás he tenido esto antes. Lo he pasado fatal", ha escrito desde su coche y de camino a su casa para poder recuperarse allí completamente. El estar en un momento de su vida de gran cambio le ha pasado factura física a Isa Pantoja. De la polémica por la ausencia de su madre en el bautizo de su hijo a la mudanza que está haciendo a su nuevo piso, le ha hecho que sus defensas le bajen y tenga ahora que mantener reposo para recobrar las fuerzas y curarse.