Isa P reacciona a las duras palabras de su cuidadora en Cantora: "Es como una segunda madre"

Isa P no ha tardado en reaccionar a las palabras de la que había sido su cuidadora cuando era pequeña. Dulce, amiga de su madre y niñera durante varios años, ha salido de su retiro televisivo para dar una entrevista en la que asegura estar pasando por muy malos momentos, tanto a nivel económico como de salud. Sus reclamaciones han llegado a oídos de la pequeña del clan Pantoja que ha salido en respuesta.

Como colaboradora habitual de 'Vamos a ver', aprovechó el escaparate que le ofrece el programa para aclararlo todo. "Sabía la situación en la que se encuentra, pero lo de las pastillas no lo sabía, no me lo había dicho", expresaba Pantoja, muy afectada al ver a una persona tan cercana a ella sufrir de esa manera. Y es que Dulce ha ejercido como madre en una casa tan grande como Cantora y con Pantoja que, por motivos profesionales, tenía que viajar mucho.

"No es culpa, realmente, de nadie, sino de ella misma, que se cerró con nosotros y hasta día de hoy no puede realizar su vida como ella habría querido... Realmente estábamos con ella, hacía vida con ella en verano y me llevaba ella a ciertos sitios. Yo lloraba y mi madre la llamaba", afirmaba Pantoja sobre los motivos que han llevado a Dulce a llegar a esa situación extrema.

Isa también ha querido mandar un mensaje a aquellas personas que le critican al no ayudar a Dulce en el tema económico. "Entiendo que la gente no lo entienda, son mis sentimientos, hay que respetarlos. No todas las familias son iguales, no he tenido una figura de tío o de abuela, para mí ella es como una segunda madre"

Pero no ha querido dejar las cosas ahí, ya que según Isa, sí que ha estado pendiente de su cuidadora en los últimos años. "No solo he ayudado a Dulce, sino a mucha gente... Estoy para los momentos buenos y los momentos malos. En esos casos es cuando lo hago mucho más. No puedo decir cuándo ni cómo lo he hecho, pero puedo asegurar que siempre he estado cuando me han necesitado y que, por suerte, esas veces he podido hacerlo, con todos".

Por último, también quiso cambiar de tema, hablando sobre la comunión de su hijo a la que Isabel Pantoja no acudió. "Me lo pasé superbién, fue un día especial para mí. Lo celebramos con quien pudo venir, pero estoy contenta igualmente". Como no podía ser de otra forma, le preguntaron sobre la ausencia de su madre, a lo que respondió con franqueza. "Sabía que no iba a venir".