El sufrimiento de una de las personas más cercanas a Isa Pantoja: "Me estoy abandonando".

'¡De Viernes!' ha desvelado el sufrimiento de una de las personas que más cerca ha estado de la familia Pantoja durante los últimos años. En una entrevista en exclusiva, la protagonista ha desvelado cómo ha estado durante estos últimos años en los que ha tenido complicaciones de salud y sus ingresos económicos no son los suficientes para poder llegar a final de mes.

Se trata de Dulce Delapierdra, la que fuese niñera durante muchos años de Isa Pantoja. Habitual, como no podía ser de otra forma, de Cantora, ahora está atravesando unos años muy complicados en los que no ha recibido nada de ayuda de parte de la familia Pantoja. "Llevo un año cobrando un subsidio para mayores de 52 años en paro, es de 480 euros. Lo estoy llevando muy mal, no me da ni para pagar los 730 del alquiler, vivo en 30 metros. Estoy en las últimas. Desesperada".

Estos problemas económicos no solo vienen derivados de unos bajos ingresos económicos, también se debe a unos problemas que tuvo en el pasado. "Llevo una racha muy mala, lo que tenía se lo ha llevado todo Hacienda. Mi contable me engañó de tal forma que eso se convirtió en una deuda muy grande. Tenía una deuda que ha crecido por los intereses de demora y las sanciones. Ahora estoy al límite, me da vergüenza, no tengo ni para arreglarme la boca ni para arreglar el coche para ir a ver a mi niña. Me harto de llorar. Me da mucha pena todo lo que he hecho, he entregado todo mi amor y cariño y no he recibido nada".

Pese a que Dulce optó por ponerse delante de las cámaras y comentar su situación actual, también expresó su apuro a comentar las penurias a sus familiares más cercanos, los cuales no sabían nada. "Mi familia no sabe cómo es mi situación. No quiero alarmarles. No saben lo que he vivido".

A todo lo anterior, también se suman los problemas de salud. "El reumatólogo me ha dicho que esto no tiene cura. Estoy acostumbrada a los dolores. Tengo parestesia, se me acorchan las piernas desde la cadera a las rodillas, me dan latigazos, como descargas eléctricas por todo el cuerpo. Me da miedo no valerme por mí misma, no puedo ni calzarme. He engordado 20 kilos por la menopausia, como tengo problemas con los huesos tengo que medicarme para no tener osteoporosis".

También está acudiendo a un especialista para tratar sus problemas de salud mentales. "Me ven cada ocho meses. Tardó un año y medio en verme la psiquiatra, hay mucha lista de espera. No tienen tiempo para tratarte, cuando me ha visto ha estado conmigo 10 minutos". Finalmente, sentenció que no lleva sin estar tranquila o bien desde hace bastante tiempo, "Me estoy abandonando"