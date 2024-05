El preocupante estado de salud de Isa Pi que le ha llevado al hospital: "Me moría"

Las alarmas han saltado después de que se conociese el estado de salud de Isa Pantoja. Hace pocos días, la hermana de Kiko Rivera pasaba por los micrófonos de 'Vamos a ver' para hablar de los problemas económicos y de salud de la que había sido durante muchos años su cuidadora. Pocas horas después se ha conocido que la hija de Isabel Pantoja ha tenido una crisis de salud que le ha llevado a acudir a Urgencias.

Como ha compartido ella misma en sus redes sociales, todo se originó hace semanas, cuando empezó a tener tos y dolor de garganta que no fue disminuyendo con el paso de los días. "Llevo diez días mala con tos, con muchísimos mocos desde el pecho, porque los noto. Cuando los echo notaba que había infección", explicaba la influencer a sus seguidores.

Al final, no le quedó más remedio que acudir a los servicios médicos para que le dieran un tratamiento. Allí le diagnosticaron una infección en las vías respiratorias y le recetaron antibiótico para conseguir reducirla. Pese a no tener más síntomas, al día siguiente se despertó con la garganta inflamada y con la complicación de que no podía respirar con facilidad.

Pantoja ha descrito la situación como horrorosa, llegando a estar casi diez minutos sin poder respirar bien. "Pensé que me moría", confesaba a sus seguidores. El parte médico que le dieron de este caso fue que había sufrido una crisis asmática derivada de una bronquitis. Por suerte, con ayuda de los medicamentos ha conseguido superar las fases más agudas de la enfermedad.

La polémica comunión de su hijo

El pasado fin de semana tuvo lugar la primera comunión de Alberto, el hijo de Isa Pantoja. Las fotos fueron publicadas por la revista 'Lecturas' y hubo sonadas ausencias: Isabel Pantoja no acudió y Anabel Pantoja, que sí estaba invitada, no se presentó. La hija de la tonadillera se pronuncia sobre este día tan especial marcado por estas bajas familiares, ¿es cierto que no invitó a su madre?

Isa Pantoja lo confirma: no invitó a su madre, Isabel Pantoja, a esta celebración. ¿Los motivos? Los detalla: "Me lo pasé súper bien, fue un día especial para mí. Lo celebramos con quien pudo venir, pero estoy contenta igualmente". No invitó a su madre porque "sabía que no iba a venir". "Una persona que se desentiende de cumpleaños, navidades, etc., entiendo que no va a venir a la comunión. Ni la esperaban, ni la espero", añade la colaboradora de 'Vamos a ver'. "Quizás normalizo unas cosas que no son normales. Por respeto a mi hijo, prefiero no opinar de todo lo que pienso"