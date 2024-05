Luis Carrión tiene "la ilusión por las nubes": "Tenía más presión cuando llegué que ahora"

El Real Oviedo tiene por delante cuatro finales. Cuatro partidos en los que el conjunto de Luis Carrión deberá seguir rascando puntos con el objetivo de mantener el play-off a Primera División. En el último partido, los azules sacaron tres puntos en El Alcoraz contra el Huesca (2-0) y el domingo en el Tartiere (16.15 horas), los carbayones se medirán a un Zaragoza que ya no se juega nada, equipos que suelen ser peligrosos.

Zaragoza. "Un partido interesante, con dos equipos buenos. Ellos en una posición que no esperaban, pero han hecho bastantes cosas bien, con jugadores de calidad. Esperemos que sobre el campo sucedan cosas que hemos trabajado. Se dice que si un equipo que no tiene presión... Es importante saber reponerse. El Zaragoza es un equipo preparado para hacer cosas ofensivas buenas. Trataremos de encontrar los espacios que se generen con el juego".

El dibujo. "Nosotros hemos trabajado durante el año varias situaciones. Hemos jugado 4-2-3-1 con bandas y punta. El otro día fue algo más fijo. Preparamos varias cosas que luego cambiaron por la estructura del Huesca. Quiero que tengamos riqueza para adaptarnos. Queremos jugar en varias posiciones y esperamos a ver lo que hace el Zaragoza. Queremos que salga todo bien".

Seoane. "Seoane es mejor 8 que 10. Ha jugado a veces de mediapunta y lo ha hecho bien. Ha metido goles el día de Albacete llegando. Recuerdo buenas actuaciones de él. Pero creo que es un jugador con mejores condiciones para jugar con ventaja desde atrás. Unos días está más acertado y otros menos, pero siempre busca lo mejor".

La presión de las cuatro finales. "Lo gestiono con tranquilidad. Por mucho que se hable de presión es más sencillo de lo que parece. Para ganar un partido hay que ser mejor que el rival. Tenemos que entender lo que requiere el partido. Tener la personalidad necesaria. No hay tanta diferencia entre el primer partido y ahora. Todo lo demás lastra un poco lo que pueda pasar el domingo. Queremos ganar y sacar los tres puntos".

Cazorla. "Es un jugador de tan alto nivel que no valoramos si está para 15 o para salir de inicio. Si tenemos el marcador a favor tenemos más balón. Si perdemos, atacamos más. Es un jugador de gran nivel. Me parece muy bien que Santi haya salido a hablarle a la afición. Hablo mucho con él y tenemos pensamientos parecidos. Estamos agradecidos de todo lo que pasa y necesitamos el apoyo de la gente. El hecho de que el campo pueda estar lleno tiene que ser positivo para nosotros. Disfrutar de lo que estamos haciendo. Veo muchos jugadores que están disfrutando de ello. Hay que salir a disfrutar porque somos mejores. Es una voz importante para que se le escuche".

Victoria ante el Huesca. "El Huesca fue un equipo bien trabajado, con muchas situaciones de juego con mediocentros muy cortos que te hacen tener dudas. Eso también hace que tengan menos gente arriba y te generen menos peligro. El Zaragoza tiene jugadores muy buenos en el medio del campo. Robar en esa zona te da muchas ventajas".

El papel de Borja Sánchez. "A mí Borja me divirtió. Vi a un jugador pasándoselo bien. Cuando recibía balón, tenía la sensación de que algo podría pasar. Cuando me tocaba jugar contra él lo sufría. Me apetecía ver fútbol por él y por eso veía al Oviedo. Tiene un gran margen de mejora, pero para nosotros es ilusionante. Puede marcar diferencias".

El domingo. "Queremos los tres del domingo. Cuando termine veremos cómo está la clasificación. Tendremos que ir a Barcelona a ganar. Cuando venga el Andorra también. Creo que el partido contra el Tenerife fue un encuentro en el que muchas de las cosas que hicimos estuvieron bien. Este tipo de partidos son difíciles de perder y lo hicimos. Me surgieron más cosas buenas que malas. Lo que queremos mañana es eso. Tenemos que pensar en qué hacer para ser mejor que ellos".

Luismi. "Yo creo que Luismi estará bien para entrar en la convocatoria en breve".

Pomares. "Me encanta. Es un jugador que me lleva gustando desde el primer día y el otro día lo hizo muy bien".

La ilusión. "En cuanto a ilusión tenemos que estar por las nubes. Cuando hablamos de presión... Eso es otra cosa. Cuando llegué había más. Siempre lo digo: hay tres colores en la clasificación, rojo, amarillo y verde. Nosotros estábamos en el rojo. Tenemos que seguir y que sea una consecuencia de lo que pase en el campo. Si ganamos siempre pensamos en ganar al siguiente porque podría ser trascendental. Hace tres semanas cuando perdimos contra el Tenerife salimos hundidos y una semana después estás otra vez ahí. Tenemos que hacer un buen partido".