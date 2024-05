El entrenador del Zaragoza critica el arbitraje y no está de acuerdo con la roja: "Me ha sorprendido"

El entrenador del Zaragoza, Víctor Fernández, mostró su insatisfacción en la rueda de prensa posterior al partido que jugó su equipo contra el Oviedo en el Tartiere con el arbitraje. Toni Moya fue expulsado por un por doble amarilla por un pisotón a Colombatto.

"No he tenido tiempo de hablar con el árbitro. Ha sido una jugada totalmente accidental que ha dejado transcurrir el árbitro y luego ha sacado la roja. Nos ha hecho muchísimo daño esa decisión. No he sido capaz de juzgar, parece que el árbitro sí. En el primer tiempo hemos sido mejor que el Oviedo. Tienen dos plantillas en una. Nosotros veníamos muy limitados y nos ha perjudicado mucho. Me ha sorprendido también que solo diera tres minutos. No sirven las excusas, pero fue demasiado castigo", dijo.