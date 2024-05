Aquellos resbalones en Almería, Córdoba, Soria, Las Palmas... El Oviedo, dispuesto a saldar su deuda con el play-off

Cuando el Oviedo ascendió en mayo de 2015, una idea sobrevoló la cabeza de cada oviedista: el camino no se detenía ahí, la Segunda sería solo una parada intermedia en el objetivo de volver a Primera. Contribuyó a esta sensación la euforia que sigue a cualquier éxito y las palabras que se deslizaban desde el propio club (ese "no saben de lo que es capaz mi jefe" que popularizó Joaquín del Olmo). Lo cierto es que, 9 años después, el Oviedo tiene ante sí la oportunidad más golosa para, por fin, luchar de verdad por el ascenso a Primera. El equipo de Carrión deberá ahora no cometer errores del pasado más reciente. Porque el Oviedo ya ha estado en situaciones similares desde 2015. Y siempre salió cruz.

2016: Almería anunció la caída

En la convulsa 2015/16, el Oviedo tuvo opciones de ascender casi hasta el final. En la jornada 39.ª, visitaba a un Almería -en descenso- desde la quinta plaza, con 3 puntos de colchón sobre el séptimo. Una victoria supondría un paso casi definitivo. Se adelantó el equipo de Generelo, con tanto de Linares a los 58 minutos. Pero el Almería le dio la vuelta (3-1) en los últimos 25 minutos que serían devastadores. Tras aquella derrota, al final llegarían tres más para dejar al equipo azul noveno.

2017: Resbalón definitivo en El Arcángel

El año de Hierro al frente del Oviedo, 2016/17, fue algo irregular, con el Tartiere enmendando los errores fuera. A 3 jornadas del final, los azules visitaban a un Córdoba en apuros con la necesidad de ganar para colarse entre los seis primeros: estaba el Oviedo a 2 puntos del play-off. Salió todo al revés. Los de Hierro perdían 3-0 al descanso. Al final fue un 4-2 condenatorio. El Oviedo ganó sus dos últimos choques, pero finalizó octavo, a dos puntos del Huesca, sexto. Una diferencia que se hubiera enjuagado de haber ganado en El Arcángel.

2018: Aquella tarde aciaga en Soria

El Numancia-Oviedo de la temporada 2017/18 llegó en la 37.ª jornada, aún con margen de maniobra. Pero las consecuencias serían catastróficas aquel curso. Siempre lo recuerda Juan Antonio Anquela, director de la nave. El Oviedo estaba cubriendo un notable campeonato, con mucho trabajo gremial y un estilo aguerrido y reconocible. Los azules, séptimos a dos puntos del play-off, visitaron al Numancia, cuarto, a seis jornadas del final. El Oviedo no fue rival. Marcaron Guillermo y Pablo Valcarce (doblete) para firmar un 3-0 que sería definitivo. Aquel curso acabó con Numancia y Oviedo empatados en el sexto puesto con 65 puntos y con los sorianos por delante por el gol average particular: 3-1 en el Tartiere y ese 3-0 de Los Pajaritos.

2022: La remontada de Las Palmas

Las mayores similitudes se encuentran con la temporada 2021/22, con el Cuco Ziganda a los mandos. Entonces, el Oviedo se agarró al tren del ascenso en un magnífico final, pero todo -éxito o fracaso- pasaba por el estadio Gran Canaria de Las Palmas. Los azules, quintos con 65 puntos, visitaban a los insulares, séptimos con 64. Se trataba de no perder, algo que se acercó cuando Borja Sánchez adelantó a los carbayones a los 7 minutos. Pero los tantos de Moleiro y Viera le dieron la vuelta al choque y condenaron al Oviedo a afrontar la última jornada fuera del play-off. El agónico triunfo postrero ante el Ibiza fue insuficiente, pues el Girona no falló, tampoco Las Palmas, y el Oviedo del Cuco se quedó séptimo.

