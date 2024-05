El Oviedo no sintoniza el VAR: así actuará el club tras el último escándalo arbitral

El enfado de Cazorla. Hasta el siempre políticamente correcto Santi Cazorla mostró su asombro por lo sucedido el lunes. "Todo nos viene en contra este año, no estamos teniendo suerte. Son cosas que no podemos controlar". El internacional, que demostró tener cuerda para rato, explicó que "al árbitro le pregunté con todo el respeto. Y él me dice ‘no te lo puedo decir, pero me dicen que hay una acción polémica’. Veo que va al VAR y mira el fuera de juego posicional. Fue una sensación de incredulidad. No puedes controlar esas cosas. A seguir porque tenemos personalidad".