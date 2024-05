El Oviedo se agarra a su nuevo lema para olvidarse de los árbitros y concentrarse en el Andorra: "Todos juntos y contra todos"

Como viene siendo habitual en los últimos tiempos, el Fondo Norte despliega una enorme pancarta que sirve de bienvenida a los futbolistas de cara a una nueva semana de trabajo. El enunciado suele ir dirigido al ámbito más emocional. Y en esta ocasión, con mensaje indirecto tras lo visto el pasado lunes en Cornellá. La frase dice: "Todos juntos y contra todos. ¡Vamos Oviedo!". Y sirve de perfecta síntesis del sentir de un vestuario que se siente claramente perjudicado a lo largo del curso, pero que cree que aún está a tiempo de recordar los desvaríos del VAR como un simple accidente en una carrera que les lleve a la gloria.

Ya a la vuelta de Barcelona se empezaba a rumiar en la expedición carbayona el plan a seguir estos días: nada de árbitros, solo importa el Andorra. Y la afición, en este caso el Fondo Norte, le ha puesto el lema en bandeja a los futbolistas. Tanto, que Oier Luengo, uno de los indiscutibles en los planes de Carrión, no tarda en asumir la idea. "Ya lo dice la pancarta: ‘Todos juntos y contra todos’. Y así será. Nos tenemos que agarrar a ese mensaje e ir a por todas", indica el central ante los medios.

El que lidera la línea a seguir es en realidad un Luis Carrión que siempre se ha comportado igual en sus juicios tras los problemas arbitrales. Tratando de rebajar el enfado, mostrando su opinión con respeto y, en todo caso, invitando a los suyos a que se centren en lo deportivo. También dentro de la caseta, como sucedió el pasado lunes al descanso del choque. Carrión trata los errores arbitrales como un obstáculo más e insta a los suyos a superarlo haciendo las cosas bien sobre el terreno de juego. Esos "palos en las ruedas" de los que hablaba en la sala de prensa el lunes.

"Nos puede durar el cabreo y la frustración, pero hay que pasar página ya. Nadie se explica lo sucedido, ni los propios jugadores del Espanyol, que en la jugada no pidieron nada: Alemão no interviene. Pero son cosas que no podemos controlar, podemos hacerlo con lo que pasa en el campo y ahí fuimos muy superiores", defiende Luengo. Y culmina: "Tenemos nivel para jugar un partido así y si seguimos así estaremos en el play-off".

Cuidados para Borja Sánchez. La sesión fue como la que suele suceder a un partido de Liga, con los titulares en Cornellá trabajando a menor ritmo y una labor más exigente con los que tuvieron menos minutos. Entre los titulares, una ausencia, la de Borja Sánchez, que arrastra problemas en la rodilla desde el duelo en Huesca. Pudo jugar desde el once ante el Espanyol, pero se sigue llevando un plan más conservador para que pueda estar al cien por cien en el decisivo choque del domingo.

