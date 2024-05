El Ayuntamiento fleta varios buses para el partido del Oviedo: estas son las nuevas líneas y las paradas por las que no pasarán.

Con motivo del encuentro entre el Real Oviedo y el Andorra el domingo en el Tartiere (18.30 horas) el Ayuntamiento de la capital asturiana ha fletado varios servicios especiales para que los aficionados oviedistas puedan llegar al municipal ovetense de la forma más cómoda posible, con servicios especiales de las líneas C, E, F y H. Además, con motivo del desfile de las Fuerzas Armadas en Oviedo, las líneas E2 y H2 circularán por Real Oviedo, Hermanos Pidal, Ciriaco Miguel Vigil para retomar ruta normal en Silla del Rey; las paradas de Toreno y Avenida Galicia no se podrán realizar. La hora estimada de llegada al campo de estos servicios especiales está prevista para las 18 horas, por lo que no estarán disponibles para la previa que el club azul ha convocado en la calle Alejandro Casona a las 16.40 horas. El Consistorio ha anunciado, además, que las mismas líneas harán viaje de retorno tras la finalización del partido del club azul.