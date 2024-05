Carrión habla sobre su continuidad en el Oviedo y pone punto y a parte con los arbitrajes porque no quiere "un equipo lleno de excusas"

El Real Oviedo tiene por delante la penúltima final el domingo a las 18.30 horas frente al Andorra en el Tartiere. Un partido en el que se podría certificar de manera matemática el play-off de ascenso, a pesar de todos los baches sufridos en los últimos meses. Luis Carrión, técnico del Oviedo, habló sobre los arbitrajes, sobre el estado de la plantilla, y sobre el apoyo de la ciudad en El Requexón.

El estado físico de los jugadores. "Los jugadores están bien. A Cazorla lo estamos cuidando un poco porque jugó mas de lo que debía. Mañana ya entrenará. Luismi también está bien. En el partido del otro día ante Espanyol no pensamos en guardar gente, fuimos con lo que pensábamos que era mejor para ganar el partido. Así lo haremos contra el Andorra también. La semana pasada tuvimos mucha gente con molestias. Tuvimos que cambiar un entreno de táctico para ponerlo al día siguiente. Esta semana estamos en una situación parecida, pero me imagino que todos los equipos estarán igual por los esfuerzos tácticos".

Pasar página con los arbitrajes. "Para nosotros es fácil. Tenemos un objetivo en la cabeza y entiendo que nada nos puede quitar de la cabeza al Andorra. Analizamos el partido contra el Espanyol a nivel táctico y con eso me quedo. Hay que trabajar para mejorar algunas cosas".

Sentir la presión. "Nosotros intentamos centrarnos siempre en el rival. Veo muchos partidos y a partir de ahí intento buscar cosas para que nosotros lo hagamos mejor. Que venga gente al campo tiene que ser un motivo de orgullo y ojalá podamos disfrutar todos juntos. Tratamos de aislar a los jugadores del resto porque queremos ser mejores que el rival. Pero según que resultados se den el domingo (se juegan todos los partidos a la misma hora), puede que cambien mucho las cosas. Lo primordial es hacer bien las cosas. SI ganamos el domingo y se dan algunos resultados, podemos cerrar el play-off".

El próximo rival: Andorra. "El amorebieta juega bien y está en la zona baja. El Andorra es parecido. Desde que llegó el nuevo mister han variado lo táctico y lo hacen bien. Desde el tiempo que llevan con el técnico han hecho mejores partidos que resultados han sacado".

Bretones y Moyano, indiscutibles hace un mes. "Como siempre he hecho en toda la Liga, lo que intento es sacar el mejor once para ganar. Lo bueno es que tengo mucha variabilidad. Sebas no ha jugado, como tampoco lo ha hecho Jimmy o Homenchenko, por citar a alguno. Eso no significa que no puedan ser importantes. Hubo jugadores que parecían que estaban defenestrados y ahora son importantes".

El arbitraje de cara a lo que resta. "No tememos a los árbitros y no pensamos en que nos puedan quitar el play-off. Eso es cosa nuestra. Tenemos que hacer las cosas bien y tratar de que la mayoría de decisiones ocurran en campo rival. Tengo mi forma de ser y eso no me lo va a cambiar nadie. Lo que tengo que hacer si no quiero llenar a mi equipo de excusas es no quejarme. Tengo que ver por qué en el momento del córner hay una situación que se podría haber evitado. Nunca he puesto una excusa de nada, eso termina en cuanto termina el partido. Entiendo el enfado de la gente, pero mi forma de ser me dice que quiero un equipo sin excusas".

El Andorra, un equipo que no se le da bien al Oviedo. "Creo que el Zaragoza tampoco se nos daba bien y les ganamos. Esta es otra temporada. Lo que tenemos que hacer es hacer un buen partido. Queremos que en el campo pase lo que nosotros queremos.

Su posible marcha del Oviedo a final de temporada. "Antes de hablar nada de eso, que será la última vez que lo haré, os agradezco que no hayáis dado mucho pie a bulos, porque eso puede hacer mucho daño (periodistas). Eso puede hacer mucho daño al Oviedo. Valoro mucho vuestra predisposición. Dicho esto, para mí lo más importante es ganar el domingo. No cabe nada más en mi cabeza. Salen muchas cosas y nunca nos ha preocupado. Tengo clarísimo lo que tengo que hacer. El club está en sintonía conmigo y eso es lo importante".

Una ciudad predispuesta. "Yo creo que pase lo que pase, tengo la sensación por lo que percibo en la ciudad de que la gente está orgullosa del equipo. Creo que eso es algo importante. Creo que puede ser un año bonito, que después de tanto tiempo peleemos el play-off. Si nos metemos es para ascender. Tenemos que aprovechar la oportunidad".