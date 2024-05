Entrevista a uno de los héroes del ascenso de 2009: "El Real Oviedo es el club de mi vida, recuerdo los goles que metí cada día"

Curro recibe la llamada de LA NUEVA ESPAÑA "nervioso perdido" por lo que se juega el Oviedo el domingo ante el Eibar. El mediocentro extremeño (Santa Amalia, 1981), héroe del ascenso del Real Oviedo a Segunda B en 2009, habla del oviedismo en primera persona. Para él, sería "un sueño" que el equipo de su alma consiga el domingo en Éibar meterse en el play-off a Primera. A sus 42 años sigue dándole patadas al balón en el Matelinense de Badajoz.

–Seguro que hay más de un aficionado que le metería de cabeza en el autobús de la expedición azul a Éibar. Era usted un hombre de partidos importantes.

–Además de verdad. Tntentaría meter un par de goles, desde luego.

–¿Cómo verá el partido? ¿Irá a Ipurúa?

–El trabajo me lo impide. Lo veremos aquí en familia tranquilamente por la tele. Esperemos que logren el objetivo.

–Tras la última jornada, el Oviedo sigue dependiendo de sí mismo, aunque se la juega ante uno de los grandes.

–Es complicado, pero viendo como juega el Oviedo es factible. Creo que se pueden meter en la liguilla de ascenso.

–Una pena el gol del Sporting el pasado domingo cuando el Tartiere ya celebraba la plaza en el play-off, ¿no?

–Fue una pena porque se estropeó todo. Pero bueno, lo importante es que dependemos de nosotros mismos y no tendría que haber problema en ganar el partido contra el Eibar porque somos muy buenos.

–En el caso de que tenga razón y el Oviedo consiga entrar en el play-off, ¿cómo los ve para jugarlo?

–Si nos metemos, somos el equipo que mejor llega de los otros tres. Estamos haciendo un tramo final de temporada espectacular, por lo que sería vital meterse.

–¿Con qué jugadores de la plantilla actual le hubiese gustado contar en aquel Oviedo del barro?

–Quitando a Cazorla, que todos conocemos su calidad, me gustan Viti, Colombatto, Alemão… y Seoane cada vez más. Es difícil decir uno solo, destacaría el bloque.

–Usted metió el gol contra el Caravaca y uno de los penaltis del ascenso ante el Mallorca. ¿Lo recuerda?

–Es el recuerdo más bonito que tengo. El Real Oviedo es el club de mi vida, lo recuerdo cada día. Hay momentos de volver a revivir eso con este ascenso, y sería el colofón para esta afición, con la que siempre sufro porque yo me considero un oviedista más.

–¿Cuántos días estuvo sin dormir tras el ascenso?

–Estuvimos una semana celebrando entre comidas, cenas… Llegamos a Oviedo y ver cómo estaba la ciudad fue algo increíble. Todo el mundo quería subir y solo tengo recuerdos buenos. El Oviedo sin su afición no es nada.

–¿Ha vuelto desde entonces?

–Nunca he vuelto, pero si se meten en la liguilla volveré para verlos. Por temas de trabajo no he podido ir mucho, pero confío en volver.

–¿Y se bañaría en la Gabinona si hay triunfo azul?

–Hombre, eso está claro. ¿Dónde hay que firmar? Sería uno más en la fuente o donde hiciera falta. El Oviedo me ha marcado en mi carrera y, sobre todo, en lo personal.

–¿Sigue manteniendo la relación con sus compañeros?

–Sí, suelo hablar con bastante con Gabri, con Falo, con Cervero, Xavi Moré… Son con los que más relación tengo. Dentro de un vestuario siempre haces mejores amigos y eso es lo que va quedando.

–El Tartiere ha cambiado mucho desde que le amonestaron por quitarse la camiseta con el gol ante el Caravaca.

–Lo veo por la tele y es algo increíble. Nosotros jugamos en Tercera y en Segunda B y era el mejor campo. Pero ahora la mejoría es notable. El que no juega allí es porque no sabe.

–Todavía juega. ¿Sigue hinchándose a meter goles?

–Sigo en Regional, pero apurando los últimos años. De vez en cuando nos equivocamos y metemos alguno, sí (risas).

–Seguro que el oviedismo estaría encantado de recibir una arenga de su parte.

–Pues decirles que, desde Extremadura, Curro está con todos ellos y entre todos tenemos que animar al equipo para ascender a Primera División.

–¿Una promesa si se consigue el ascenso?

–Volver allí a celebrar. Quiero estar con todos los aficionados para disfrutar de esa fiesta.

