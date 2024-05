El presidente del Oviedo, confiado ante la final de Eibar: “La historia está para cambiarla”

El Oviedo sigue preparando el choque de Ipurua en El Requexón. Esta mañana, el presidente de la entidad, Martín Peláez, ha acudido a la ciudad deportiva para darle ánimos a los suyos y antes de la sesión ha mostrado sus sensaciones ante los medios de comunicación.

Las opciones. “Cualquier equipo firmaría llegar a estas alturas con nuestras posibilidades. Sobre todo como empezamos el torneo… Estamos ilusionados y vamos a disfrutarlo. Fue un poco de bajón el otro día porque tuvimos cerca la clasificación. Pero después de tantos años de malos momentos es normal algo de pesimismo pero la historia está para cambiarla. Tenemos un gran cuerpo técnico y una gran plantilla, una afición maravillosa… Estamos para ilusionarnos. El Eibar es muy bien equipo pero podemos competir con cualquiera. No temeos que mirar al televisor, sino a lo nuestro.

Jesús Martínez. “Jesús lo vive con intensidad, es una semana importante con la Champions de Concacaf también. Está ilusionado”.

Precedentes. “El pasado es pasado. Ves lo que somos, el entrenador, al entidad, la afición… No podemos tener miedo a nada. Las sensaciones, la motivación… son las mejores. Este grupo tiene hambre de trascender, de hacer historia. Es una ilusión. Y el equipo está diseñado para esto.

Eibar. “El domingo empieza el play-off, sería cumplir el primer paso. Ese es el primer objetivo. Luego pelearlo. Es un avance meterse, pero nadie se acuerda de los subcampeones”.

Los seguidores. “De la afición no me sorprende nada. Siempre están con nosotros, eso nos ha empujado muchísimo. ver el domingo pasado el Tartiere… Hay que tener esperanza y fe y que crean en el equipo.

Los objetivos. “Puede ser que no se logre y no queda ahí. hemos avanzado en todas las áreas del club, debemos trabajar como un club de Primera para esta en Primera. la margen de lo del domingo esté club ha avanzado.

Carrión. “El míster es un crack, es ganador. Tiene propuesta ofensiva. Y a los jugadores los veo comprometidos y motivados. Los veo muy bien”.

Cazorla. “Santi es un fuera de serie, como persona más aún que como futbolista. Si tiene oportunidad de jugar seguro que lo hará. No le conocía, tenia referencias pero me ha superado en el aspecto humano. Y no esperaba su nivel en el campo”.

Proyectos. “Estamos avanzando a tope en la ciudad deportiva, en la campaña de abonados, mejoras en el estadio… A finales de junio habrá confirmaciones de algunas cosas. Estamos enfocados en Eibar pero no significa que no avancemos en otros proyectos”.