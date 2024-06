Carrión anuncia un Oviedo valiente: “¿Hacer el partido largo? No cambiaremos ahora; atacaremos desde el primer momento”

Luis Carrión afronta con energía el partido decisivo ante el Eibar. El entrenador azul dice habrá cosas que repita del choque del sábado, pero también que habrá novedades. Estas fueron sus palabras esta mañana ante la prensa.

Sensaciones. “Hay poco tiempo para pensar, sí nos ha dado tiempo a analizar lo del otro día. Fue un partido típico de play-off. Hemos visto cosas que podemos hacer. El partido fue completo, no hubo muchas ocasiones pero hubo alguna transición de ellos evitable. Nos faltó algo de descaro en los últimos metros, de llegadas. Ellos no querían abrirse demasiado. La vuelta será algo diferente. Algunas cosas serán parecidas, otras no.

Partido largo. “Nuestra mentalidad no es nunca hacer un partido largo, y cambiarlo ahora no sería bueno. Por nuestro juego no nos viene bien. Atacaremos desde el primer momento. Ellos estarán juntos, tienen en su cabeza que el empate les vale. Hay que estar atento en las vigilancias”.

Seoane, alta. “En la lista entra y es un jugador importante. Hay que ver cómo hacerle daño al Eibar. Es una pieza a tener en cuenta. En el doble pivote lo ha hecho muy bien. Hay que ser competitivos”.

Sistema de juego. “El cambio fue porque pensaba que le haríamos daño. Mejoramos en la presión pero nos faltó movimientos para generar espacios. Es lo que hemos trabajado: en cómo hacerles daño. Ellos presionan alto, con marca individual y hay que moverlos para generar espacios”.

La semana. “No pudimos hacer mucho en cuento a lo táctico porque estamos recuperando gente. Sabemos qué tenemos que hacer. Hay que cuidar a los jugadores”.

Expectativas. “No creo que se parezca al de la jornada 42: El Eibar tenía que ganar sí o sí, y ahora les vale el empate. Se vio el otro día que estuvieron más juntos. Están en la misma situación ahora. A nosotros nos vale con ganar uno de los dos: estamos convencidos de que será este”.

Luismi y el doble pivote. “Puede ser una opción Luismi. Estuvo bien. En Liga fue muy de ida y vuelta. Nos faltó poder atacar más; a veces no hace falta con más gente arriba. Ellos te presionan muy hombre a hombre y hay que mover para ocupar los espacios”.

Precedentes. “No será casualidad que muchas veces pase el que juega fuera. La cabeza te dice que con el empate pasas. Cuando intentas proteger te puede salir mal. Tienen un gran entrenador, valiente, entiendo que será así. Hay que analizar cómo hacerles daño”.

Experiencia del Eibar. “Ojalá les pese lo que les asó estos años, pero no creo que les pese a Arbilla, a Zidane, Stoichkov… Pero ojalá sea así. Intentaremos con nuestro juego que tengan dudas. Si les dejamos hacer su juego nos pondrán problemas”.

Tipo de partido. “El día del Eibar generamos mucho. Estamos preparado para todo: para ida y vuelta, para bloques bajos. El otro día hay varias situaciones, aunque no sean ocasiones muy claras. Trataremos de trabajar esa serie de situaciones”.

Atrevimiento. “Pido todo el año que se equivoquen, que no tengan miedo a fallar. El resultado hace que nos convierta en más atrevidos. Nos faltó más situaciones de uno contra uno. Que las que acertemos sean para ganar”.

Factor sorpresa. “Juegas tantos seguidos que ya nos conocemos. Este último ha sido el partido más cerrado. El de mañana será parecido, y tengo armas para cambiar cosas. Es una opción jugar con tres. Lo que busco es cómo hacer daño al rival. El otro día lo intentamos con Alemao y Bastón”.

Jesús Martínez. “Me gusta hablar con él de fútbol. Si pierdes, te doy, dice. Me dice lo que él haría lo que yo haría… También me dijo de conocer a mi mujer, cosas normales. Es un amigo. Hemos hablado mucho durante el año”.

Martínez quiere que sea el jefe en Oviedo. “Me enorgullece que piense así de mí, de lo que ha dicho sobre mí. Estamos en esto. Si conseguimos ascender será así. En mi cabeza solo esta el ascenso. Ganar en Eibar, y dar dos pasos más. Sería histórico”.

Muchos tipos de partido, cómo se prepara. “Durante todo el año hemos trabajado todos los estilos. Hemos ido adaptándonos. Creo que tenemos respuesta para todo. La personalidad de cada jugador es lo más importante. Que no tengamos miedo a nada”.

La segunda unidad. “Hemos tenido la suerte de que la gente que acaba los partidos hace por ganar. Yo en mi cabeza tengo la idea de cómo podemos acabar. Pero todo cambia sotre la marcha. Tengo opciones en el banquillo”.

Apoyo de la gente. “Otra cosa más por la que pelear. No somos ajeno a lo que hace la gente, en este barco va mucha gente. Es un plus. El otro día el ambiente fue increíble. Lo de mañana, seguro que lo es. Ojalá lo sea también al final del partido”.