"Pachuca no dejará el proyecto del Real Oviedo hasta llevarlo a Primera División"

Llega con energía, como de costumbre. Reparte a todos: a cada futbolista, al presidente, a los periodistas allí presentes... Pero, sobre todo, para Carrión, con el que tiene una charla de unos 10 minutos antes de que empiece el entrenamiento. A Jesús Martínez, dueño de Pachuca y máximo accionista del Oviedo, se le ve en su salsa. "Son 30 años en el fútbol, ¡me gustan estos momentos!", dice antes de invitar a LA NUEVA ESPAÑA a hablar en privado en El Requexón. Como de costumbre, no rehuye ningún tema: la lucha por el ascenso, por supuesto, pero también el futuro de Carrión, el proyecto de Pachuca, la ciudad deportiva e incluso novedades con el Carlos Tartiere. Pero todo enfocado hacia la final de mañana en Ipurúa, para la que tiene las mejores sensaciones.

–Lo primero, ¿cómo está de ánimo?

–La gente está ilusionada, optimista. Así lo percibo. Y yo también. Es el partido decisivo, tenemos 90 minutos más otros 30. Puede pasar cualquier cosa.

–Por empezar por lo del sábado. ¿Cómo lo vivió?

–Fue impresionante. Desde que llegué hasta que acabó el partido. Primero con la gente del club y con mis muchachos. En mi vida había visto algo así como lo del Tartiere. En mi vida. Pachuca estuvo impresionante el día de la final de la Champions, pero ¿como lo del sábado? Olvídate. Y he podido comprobar lo bonito que está el estadio con los cambios de pantallas, la luz, el sonido… Cuando la gente cantó el "Volveremos" de Melendi se me pusieron los pelos de punta.

–¿Qué les dijo a los jugadores antes del partido del Eibar?

–Les di una charla muy parecida a la que di a Pachuca el día que se convirtió en campeón de la Champions. Es sobre una charla de Guardiola, de cincuenta y pico minutos, yo les hice un extracto de 3 minutos, pero lo vestí con jugadores del Pachuca allí y con los del Oviedo el sábado. Lo que dice Guardiola es que siempre pasa igual: logras un campeonato, levantas el trofeo y ya estás pensando en el siguiente título. Él se lamenta de que siempre sea así. Que no haya tiempo para pensar en todo lo que has hecho durante el año, en la comunidad, en la familia que has creado. Ser consciente de eso es importante. Pero no solo en el fútbol, sino en la vida. Yo les dije: "señores, lo que ustedes han logrado, pelear hasta aquí, ya es para estar feliz. ¿Cuántas horas han empleado en esto? ¿Cuántos sufrimientos por los lesionados?". Les invité a pensaran también en los que se han ido, en mi caso mi mamá se fue hace un año…

–¿Cómo ve al equipo?

–Yo lo noto bien, lo veo preparado. Nos falta esa chispa, ese gol. Un poco de descaro en las bandas. Y se nota que no está el maestro. Con Cazorla abres el panorama. Cambia la cosa.

–¿Y el Eibar?

–Muy buen equipo. Siempre lo he visto muy fuerte. Es más, yo estaba convencido de que se caería el Leganés y se metería el Eibar para ascender directo. Para mí, es el mejor equipo de Segunda en cuanto a orden, en cuanto a equipo. Y además tienen grandes individualidades. Aunque les falte Bautista, tienen a Stoichkov… Y ahora recuperan a Tejero, que es muy importante para ellos.

–La vuelta.

–Será durísimo. Durísimo. Yo creo que el "profe" (Carrión) volverá a contar con Seoane para reforzar ahí el medio. Y eso que Luismi para ser el primer partido tras lesión estuvo muy bien, ¿eh? Le da mucha energía. Yo tenía un plan pero no lo va a hacer el "profe" (risas).

–¿Cuál?

–Yo pondría a Viti y a Bretones de extremos, con Lucas y Pomares de laterales. Y los de calidad, para la segunda parte. Que los canses, que los agotes en la banda. Menos mal que el que sabe es el "profe" y que seguro que tiene un plan mejor (risas).

–La sensación es que es buen momento para el equipo.

–Se nota la calidad de la plantilla. No creo que nadie hace unos meses esperara a Borja Sánchez y a Alemão, y míralos ahora… Alemão tiene que meter más goles, pero vaya cómo pelea. ¡Cómo lucha! Le falta dar el estirón en goles, por el potencial arriba. Hay una que le bloquea el defensa, que él tira durísimo. Se la jugó y fue una pena porque tira muy muy duro.

–Al margen de lo del miércoles, ¿cómo califica la temporada?

–¡Como un pinche parto! (carcajada). Así la califico. La temporada ha ido mejorando, pero vaya sufrimiento el camino… Lo más importante es que acertamos con el entrenador. Estoy luchando para que él sea el jefe. El que comande todo esto. Está feliz aquí y nosotros queremos que continúe. Estoy seguro de que, aunque no subiéramos este año, este equipo, con tres o cuatro retoques, pelearía el ascenso desde el principio. No os olvidéis que hicimos 3 puntos de los 21 primeros. Y los que nos birlaron los árbitros… Con otros cuatro o cinco puntos, ¿dónde estaríamos? No me gusta quejarme ni hablar de hipótesis, pero los arbitrajes nos perjudicaron en 3 o 4 partidos.

–¿Ya ha hablado con Carrión?

–Estoy hablando, le estoy convenciendo. Yo creo que tiene muchas ganas, que está muy feliz aquí. Yo le digo, si te llama el Atlético de Madrid u otro equipo de la élite, lo entiendo; pero irte a un proyecto menos importante y que a los tres meses te puedan echar… ¿Dónde vas a estar mejor?

–Tiene contrato por ascenso, pero si el equipo no sube... ¿es optimista con que siga?

–Yo tengo mucha fe. Y soy muy insistente. Le agarré y le dije "ya sé que manda tu señora; preséntamela, que quiero conocerla de inmediato". Y por lo que me dicen no es solo el entrenador, sino que la familia está muy contenta en Oviedo.

–¿Han mirado alternativas por si no sigue Carrión?

–No, no. Ninguna. El que quiero de entrenador es Carrión. Obsesivamente es el que quiero. Le ha dado una identidad al equipo, me gusta el estilo, lo que dice… Ahora necesitamos un poco más de verticalidad para el miércoles.

–¿Hay algo nuevo sobre la ciudad deportiva?

–Estamos enfocando el proyecto hacia La Manjoya pero no quiero que me utilicen. Lo haremos discretamente. He hecho 100 edificios y la primera piedra siempre se pone la última. Vamos en esa dirección pero quiero que me garanticen todo: plazos, permisos…

–¿Habrá novedades en el estadio?

–Vamos a meterle mucho dinero. Haremos nuevos palcos, también en las esquinas. Viene una remodelación completa: de vestuarios, interna, también harán una capilla… Estamos con un proyecto un poquito más avanzado y esperamos tenerlo lo más pronto posible.

–¿Qué le diría a la gente sobre el proyecto de Pachuca en Oviedo?

–Que tarde o temprano este equipo estará en Primera. Pachuca no dejará este proyecto hasta llevarlo a Primera. Hemos invertido mucho dinero y hay mucho trabajo detrás. No solo en el primer equipo, también en otras áreas: mirad ayer el Genuine, que quedó campeón. ¡Menuda alegría me dieron! Ya hemos inaugurado las primeras escuelas de Genuine en México y es un modelo que imitamos de aquí. Es lo que más me gusta: las sinergias entre equipos del grupo.

Suscríbete para seguir leyendo