El Circuito de Experiencias Culturales Insólitas de Oviedo acogerá conciertos y experiencias de realidad virtual, realidad aumentada y VR Cinema. La principal novedad de esta tercera edición será la premiére mundial de la instalación "ECLYPSES”, del artista español SpY, bautizado por algunos como el "Banksy español". Concebida específicamente para uno de los espacios industriales de La Vega, la nueva creación de SpY es una escultura cinética en movimiento cuyo estreno será el jueves 25 de agosto a las 22.00 horas.

"El festival LINK es una apuesta por las nuevas tecnologías y la realidad virtual que hace años parecía impensable que pudiera realizarse en Oviedo. Sin embargo, se ha consolidado como la cita de verano por excelencia con el universo virtual y 3.0", destaca el presidente de la FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA. "Una cita para todos los públicos, con un estreno mundial que resultará impactante con efectos hipnóticos sobre el espectador, con la que cerramos un exitoso verano cultural en nuestra ciudad", añade Costillas.

En este 2022, LINK volverá a ofrecer al público de Oviedo una programación híbrida y múltiple, alternando lo lúdico y lo artístico. En esta edición, el cartel musical incluye nombres internacionales como el sueco Jay-Jay Johanson, en su debut en Oviedo, y los canadienses Metz. Lo completan el trío madrileño neo-bakala "VVV" –con su espectáculo Trippin’you– y el grupo asturiano "Viuda", reinas del punk coplero.

Este circuito de experiencias 3.0 combina artistas consolidados y talentos emergentes, además de explorar la disolución de las fronteras entre creadores y receptores a través de la participación ciudadana. El público podrá meterse en nueve propuestas de realidad virtual, Cinema VR y realidad aumentada, entre las que destaca "Goliath, Playing With Reality", ganadora del Gran Premio del Jurado a la mejor obra inmersiva de Realidad Virtual en el 78º Festival Internacional de Cine de Venecia, narrada por Tilda Swinton.

Con LINK finaliza la extensa programación cultural del verano organizada por la FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA ovetense, presidida por José Luis Costillas. Esta tercera edición supone una apuesta fuerte porque los lenguajes artísticos de vanguardia tengan una gran presencia en la oferta cultural de la capital asturiana, compartiendo cartel con programas musicales, teatrales y cinematográficos. Todas las actividades del LINK son gratuitas, con aforos limitados y acceso por estricto orden de llegada hasta completar la capacidad del recinto. El acceso a la Fábrica de Armas de La Vega será por el portón ubicado al final de la calle Marcelino Fernández.

En cuanto a los horarios de LINK, el jueves 25 de agosto, día de la inauguración de "ECLYPSES de SpY, abrirá de 22 a 01 horas; el viernes 26 de agosto, de 16 a 02.30 horas; el sábado 27 de agosto, de 11.30 a 14.30 y de 16 a 02.30 horas; y el domingo 28 de agosto, de 11.30 a 14.30 y de 16 a 22 horas.

CONCIERTOS

Viernes 26 de agosto

23.00 h. Jay- Jay Johanson (Suecia).

Sábado 27 de agosto

23.00 h. «Viuda» (España).

00.00 h. «METZ» (Canadá).

01.00 h. «VVV –Trippin´you–» (España).

REALIDAD VIRTUAL

«Goliath: playing with reality». Barry Gene Murphy, May Abdalla.

«On the morning you wake (To the end of the world)». Archer’s Mark y Atlas V.

«Anandala». Kevin Mackart.

«Manifest 99». Flightschool Studio.

«Emergence».Universal Everything.

VR CINEMA

«Ghost in the shell (Virtual Reality Diver)». Hiroalki Higashi.

«Your spiritual temple sucks». John Hsu.

REALIDAD AUMENTADA

«Faune». Adrien M & Claire B x Brest Brest Brest.

«Acqua alta. Crossing the mirror». Adrien M & Claire B.