Ribera de Arriba ofrece libros y matrículas gratis en universidades para todos los estudiantes del concejo

Los estudiantes de Ribera de Arriba no tienen dispulpa si no sacan buenas notas. Ningún niño del concejo que vaya a un colegio público, aunque el centro está fuera del municipio, paga ni un solo euro por los libros de texto ni por el material escolar que necesite durante el curso. Si la familia no cuenta con otras ayudas, el Ayuntamiento se lo paga todo y si tiene algún tipo de beca se les completan hasta llegar al cien por cien para que no tengan que hacer ningún gasto. Pero la cosa no se queda ahí, estas ayudas también se hacen extensivas a los estudiantes universitarios que estén empadronados en el concejo o con aquellos que asisten a las escuelas oficiales de idiomas, aunque esos centros estén en otras comunidades españolas. El Consistorio, en función de cada caso, puede llegar a hacerse cargo del coste completo de la matrícula o de una buena parte de ella.

Iniciativas como abundan en el concejo de Ribera de Arriba. Los impuestos que pagan la central térmica y el resto de industrias que están instaladas en el municipio generan ingentes ingresos en las arcas municipales y permiten al Consistorio compensar a sus vecinos con subvenciones, servicios equipamientos que serían impensables en otros concejos de la misma categoría. Ribera de Arriba, que tiene dos mil habitantes, cerró el año 2023 con más de nueve millones y medio de euros, un colchón que el año pasado permitió, por ejemplo, llevar a los niños del municipio de viaje de estudios a Disneyland Paris con todos los gastos pagados.

El Ayuntamiento de Ribera de Arriba destina además alrededor de 10.000 euros al año a la ayuda de deportistas del concejo que no sean profesionales. A los chavales que acuden a competiciones de distintas disciplinas y cumplen con los requisitos exigidos por el Consistorio se les pagan las tasas federativas, los equipamientos, los viajes o el material necesario para participar si es que se necesita. "Y no se invierte más porque no hay muchas solicitudes. Se podría incrementar la partida si hay más demanda de deportistas que cumplan las características para las que están pensadas las ayudas", dice el alcalde, el socialista Tomás Fernández.

Los mayores también están muy mimados en Ribera de Arriba. Entre otras cosas, una vez al año el Ayuntamiento celebra el Día de los Mayores, una jornada en la que se gastan alrededor de 30.000 euros. Se organiza una fiesta para 400 personas en el centro social de La Caballería en la que no falta de nada, desde cortadores de jamón hasta orquestas pasando por obsequios o quesos de tres kilos de regalo para cada uno de los asistentes. Se ponen autobuses para los desplazamientos y se va a buscar a casa en taxi a aquellos que viven en los puntos más alejados o que tienen problemas de movilidad. En Navidad se les lleva otro regalo a casa. Por otro lado, los mayores tienen teleasistencia gratuita durante todo el año, cuentan con ayuda de los servicios municipales para limpiar la casa o hacer la compra y tienen a su disposición infinidad de programas de envejecimiento activo. Todo sin pagar un solo euro.

Por otro lado, la piscina es gratis para niños y mayores en verano y los padres tienen la posibilidad de dejar a sus hijos en los campamentos organizados por el Consistorio a lo largo de toda la temporada estival sin pagar absolutamente nada. Los programas de conciliación también son habituales durante el resto del año. Los niños del concejo reciben regalos por Navidad. Durante las últimas fiestas los más pequeños recibieron gratis un chandal Adidas y una gorra de los Yankees. Ese día también se reparten hamburguesas, bebida y patatas para todos y se organiza una buena fiesta en la que no falta Papa Noel.