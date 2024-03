Salas quiere recuperar la Formación Profesional en su instituto: “Nos sentimos discriminados, nuestros jóvenes tienen menos oportunidades”

Salas destaca en medio (literalmente) de Grado, Tineo, Pravia y Valdés. Y también destaca como el único, entre todos esos concejos, que no cuenta con algún ciclo de Formación Profesional. Inmersos en un curso lectivo más, el Ayuntamiento, la comunidad educativa y las familias insisten en la necesidad de no cerrar puertas al alumnado tras la etapa de Secundaria. “Nos sentimos discriminados con respecto a otros municipios, la verdad. Vemos que nuestros jóvenes tienen menos oportunidades. Porque, aunque quieran ir a otros centros de los concejos vecinos, no es fácil compaginar horarios”, destaca Ana Pérez, concejala de Cultura, Infancia, Juventud y Servicios Sociales en Salas.

La de las comunicaciones no es batalla nueva en el municipio. Pero sí especialmente reseñable cuándo limita las oportunidades educativas en el territorio. “El grado de Formación Profesional que teníamos aquí en el Instituto era el único de esa rama en Asturias. Pero, lógicamente, los cursos con tres o dos alumnos no son sostenibles. No pretendemos, ni podemos pretender, que las plazas de una FP se llenen con alumnado únicamente de Salas. Pero si hubiera mejores comunicaciones podría desplazarse alumnado de otros centros, a quienes les interesara la formación”, subraya Ana Blanco, directora del IES Arzobispo Valdés-Salas.

Recordando “la época en que el Ayuntamiento subvencionaba el taxi” para llegar al centro, la docente asegura que “se podía haber buscado otra solución”. Antes de dejar al IES sin Formación Profesional. “Estamos manteniendo una reunión anual con Consejería por este tema. Hace años nos dijeron que se estaba haciendo un estudio de implantación y a Salas no llegó nada al respecto. A Tineo, por ejemplo, sí se le dotó de algún ciclo nuevo después de dicho estudio. Solamente pedimos la oportunidad de que Salas tenga al menos uno”, defiende Pérez.

De agroalimentación o informática, el gobierno local está dispuesto a dar la bienvenida a un módulo de cualquier temática que maride con el territorio. Pero, ante todo, está convencido de no cejar en su empeño por ampliar la oferta formativa. “Si tenemos aquí uno que interese, también pueden venir los jóvenes de Grado y Tineo, por ejemplo. Así como los salenses se desplazan a otras zonas. Sabemos que la Ampa también insiste en este tema, y el apoyo del profesorado es total. Así que seguiremos insistiendo”, asevera la edil.

Actualmente, según la oferta de FP para el curso escolar 2023-2024 en Occidente, los estudiantes pueden formarse en Informática de Oficina, Aprovechamientos forestales, Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural, y Producción agroecológica en Tineo. Un concejo que también cuenta con el ciclo superior de Administración y Finanzas y Gestión Forestal. En Cangas del Narcea, los interesados disponen de los grados medios de Cuidados Auxiliares de Enfermería y de Atención a personas en situación de dependencia. Además del ciclo de Mantenimiento de vehículos, Gestión Administrativa y Electromecánica de vehículos.

Por su parte, Valdés dispone, en el instituto de Luarca, de cinco grados medios de formación en campos como Instalaciones eléctricas, soldadura y cuidados auxiliares de enfermería. Mientras Pravia ostenta el ciclo medio de Cocina y Gastronomía y el ciclo superior de Dirección de Cocina.